Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Ótica"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 00:58

Mais do que uma necessidade, os óculos se tornaram acessórios cheios de estilo, seja de sol, seja de grau. E as óticas buscam estar sempre antenadas às tendências, trazendo novidades e produtos para todos os gostos e bolsos, para conquistar o consumidor.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Ótica" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Diniz Fundada em 1992, por Arione Diniz, no centro histórico de São Luís (MA), as Óticas Diniz fazem parte de uma das maiores redes de varejo ótico do país, com mais de 1.000 unidades. Com uma variedade de produtos, a empresa alia moda, qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes e armações.

02 2º lugar - Paris A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.

02 2º lugar - Óticas do Povo Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, as Óticas do Povo iniciaram suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.

