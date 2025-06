Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Loja de Tintas"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 00:54

Lojas de tintas estão no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

Sempre atentas às tendências, as lojas de tintas oferecem muito além do que uma uma ampla variedade de cores. Para quem vai construir ou reformar, elas comercializam diferentes materiais, indicados para cada necessidade, para garantir o acabamento perfeito. Além dos acessórios certos, também disponibilizam verdadeiros consultores que orientam o consumidor para não errar na hora da compra.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento “Loja de Tintas" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Politintas A Politintas foi fundada por Estanislau Ventorim em 1975, em Cariacica, e atua no segmento com linhas completas de tintas decorativas, industriais e automotivas, além de fornecer todo o material para pintura, como acessórios e ferramentas. Hoje, é considerada a maior rede de lojas de tintas do Estado, presente nos municípios da Grande Vitória, além de manter canais de vendas por telefone e WhatApp, além do site onde é possível conferir os produtos disponíveis.

02 2º lugar - Suvinil A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje, os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.

02 2º lugar - Tinbol Desde 1974 no mercado capixaba, a Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem lojas em Cariacica, Vitória e Vila Velha.

