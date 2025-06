Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Loja de Perfumes"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:04

Lojas de perfumes estão entre as mais lembradas do Recall 2025 Crédito: Freepik

Quem não abre mão de um perfume no dia a dia busca produtos com fragrâncias marcantes, boa fixação e uma projeção que deixe sua marca pessoal. Perfumes também são uma opção de presente em datas especiais, como Dia das Mães e Dia dos Namorados. Por isso, lojas que vendem esses produtos conquistam o coração dos consumidores e algumas marcas estão na ponta da língua dos capixabas.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento “Loja de Perfumes" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - O Boticário Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.

02 2º lugar - Natura A Natura foi fundada em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. Em Natura & Co concluiu a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza. Começou com a venda direta, por consultoras de beleza, mas hoje tem também lojas em grandes shoppings.

03 3º lugar - Avon Avon Cosméticos ou simplesmente Avon, é uma empresa de cosméticos norte-americana. Sua história teve início em 1886 quando David McConnell iniciou a Califórnia Perfume Company, em Manhattan, Nova York. Muito conhecida pela venda direta, com as famosas revistas de produtos, comercializados por consultoras de beleza.

