Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Loja de Motocicletas"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:10

Loja de Motocicletas é uma das categorias analisadas na pesquisa do Recall de Marcas 2025 Crédito: Freepik

Transporte cada vez mais utilizado no Brasil, as motos também despertam paixões. Além disso, são uma alternativa de instrumento de trabalho, nos serviços de delivery e transporte de passageiros. Hoje, além das movidas a combustão, cresce também a procura pelos modelos elétricos. E os capixabas revelam quais marcas vêm à cabeça quando se fala em concessionária de motocicletas.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Loja de Motocicletas" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Honda Com um programa de pesquisa e desenvolvimento contínuo, a Honda trabalha para trazer inovações capazes de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Em todos os avanços tecnológicos, a empresa busca formas sustentáveis e cada vez menos poluentes ao meio ambiente.

02 2º lugar - Yamaha Quando a Yamaha surgiu no Japão em 1955, já existiam mais de 100 fabricantes de motocicletas no país. Isso motivou o fundador, Genichi Kawakami, a querer construir as melhores motos, com os preceitos de qualidade e inovação pulsando na alma para melhor satisfazer o consumidor. Com este espírito de melhoria contínua a Yamaha chegou ao Brasil em 1970, como a primeira fabricante de motocicletas do país.

03 3º lugar - MotoVena Parte integrante do Grupo Contauto, a MotoVena foi constituída em 1988 com sua primeira loja. A partir do mercado crescente, a empresa se destacou dentro de um mercado altamente competitivo de motocicletas trabalhando com a marca Honda e se expandiu no Espírito Santo.

03 3º lugar - Harley-Davidson Em 1903, de um pequeno galpão em Milwaukee, Wisconsin, quatro jovens iniciaram algo que cresceria e se espalharia por geografias e gerações. Sua inovação e imaginação para o que era possível sobre duas rodas desencadearam uma revolução no transporte e no estilo de vida que faria da Harley-Davidson uma das marcas de motocicleta e estilo de vida mais desejados do mundo.

03 3º lugar - Kawasaki Em 1961, a primeira motocicleta da marca Kawasaki foi produzida pela Kawasaki Aircraft Co., Ltd. A Kawasaki é uma corporação multinacional com mais de cinquenta subsidiárias (fábricas, centros de distribuição e sedes de marketing e vendas) na maioria das grandes cidades do mundo.

