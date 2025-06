Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Loja de Aviamentos"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:02

Lojas de aviamentos estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Freepik

Com a tendência do "faça você mesmo" (DIY, na sigla em inglês), os trabalhos manuais têm ganhado cada vez mais adeptos. Crochê, tricô, bordados e costura são algumas das técnicas que ganham espaço em vídeos compartilhados nas redes sociais, por exemplo. Com isso, lojas de aviamentos precisam estar atentas às novidades para oferecer um amplo mix de de produtos aos clientes, incluindo linhas, tecidos, pedrarias, agulhas, zíperes, botões, entre outros.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Loja de Aviamentos" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Atacado São Paulo O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos, em sua loja na Avenida Vitória. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.



02 2º lugar - Central de Aviamentos A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100m², oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, na Avenida Vitória, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo.

02 2º lugar - Celga O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço, na Praia do Canto, em Vitória, para cursos e workshops.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta