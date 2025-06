Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Loja de Artigos para Festas"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 00:46

Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Lojas de artigos para festas têm de estar sempre de olho nas tendências para tornar os momentos de celebração personalizados e inesquecíveis, com uma variedade de produtos que inclui itens para decoração, embalagens, matéria-prima de confeitaria, lembrancinhas, entre muitos outros.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Loja de Artigos para Festas" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Colibri Festas Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com unidades em Cariacica, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra e Marataízes.

02 2º lugar - Colmeia das Festas A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica, Vila Velha e Serra.

