Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Hotel"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 00:44

Hotel é um dos segmentos avaliados no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

Conforto e qualidade são alguns dos aspectos avaliados na hora de escolher um hotel, além de localização, comodidades e custo-benefício, seja para viagens a trabalho, seja nos roteiros a passeio.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Hotel" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Ibis A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil.

02 2º lugar - Quality O hotel Quality Suítes Vila Velha, localizado de frente para a Praia da Costa, integra a rede Atlântica, que está presente em vários Estados. Oferece apartamentos de categoria superior, luxo e business class. O local possui piscina, auditório, salas de conferência, entre outras comodidades.

02 2º lugar - Bristol Fundada em Belo Horizonte (MG) no ano de 1987, a Bristol Hotels tem uma história de sucesso e crescimento organizado, estando entre as grandes administradoras de hotéis do país.



02 2º lugar - Senac Localizado em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi foi inaugurado em 1979 como um hotel-escola, a fim de proporcionar aos alunos do Senac diferentes ambientes de aprendizagem, para praticarem os conhecimentos adquiridos durante os cursos. O estabelecimento busca proporcionar aos clientes experiências únicas, tanto para viajantes de negócios como de lazer. Possui vista privilegiada de Vitória, com apartamentos elegantes, ampla área de lazer, área de eventos e gastronomia diversificada, com restaurante aberto ao público.

