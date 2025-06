Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Hospital"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:18

Hospital está entre os segmentos avaliados no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

Seja para um atendimento de emergência, seja para uma cirurgia agendada, seja para realizar consultas eletivas, pacientes buscam serviços de excelência em hospitais, com segurança, qualidade e agilidade. E algumas unidades na Grande Vitoria estão no topo da memória dos clientes.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Hospital" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Meridional A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais, distribuídas em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e São Mateus. Oferece atendimento de urgência emergência 24 horas, e diferentes especialidades, além de exames e cirurgias.

02 2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e, durante a pandemia, tornou-se referência no atendimento a pacientes com Covid-19.

02 2º lugar - Unimed O Hospital Unimed Vitória faz parte do Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) – complexo que abrange as unidades próprias da Unimed Vitória, interligadas em uma estrutura que oferta aos clientes uma rede de serviços completa. Atualmente, a unidade hospitalar conta com leitos de internação, de UTI e semi-intensivos, preparada para atender os casos de alta complexidade e oferecendo um serviço completo, integrado e com foco no cuidado.

02 2º lugar - Santa Rita Criado em 1970, o Hospital Santa Rita de Cássia é uma entidade filantrópica reconhecida em todo o Estado como referência em tratamento de câncer, mas que também disponibiliza especialidades gerais para atender com qualidade e conforto a toda a população. Tem como fundadora e mantenedora a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc),



