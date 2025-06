Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Escola de Idiomas"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:44

Aprender outro idioma pode abrir um mundo de possibilidades para estudantes e profissionais, como o trabalho em multinacionais, uma oportunidade de emprego em outro país ou até mesmo uma vaga do outro lado do mundo, sem sair de casa, na modalidade home office. Para isso, muitos buscam uma escola de idiomas com a metodologia que melhor atenda às suas necessidades.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Escola de Idiomas" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - CCAA O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol.

02 2º lugar - Wizard A primeira escola Wizard by Pearson foi aberta em 1987. Mais de 30 anos depois, a instituição é uma das maiores rede ensino de idiomas do mundo, segundo o Geofusion. Além do Brasil, a Wizard possui escolas nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e Costa Rica. Oferece cursos de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros.

02 2º lugar - Fisk Em 1950, Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu irmão, que trabalhava no Consulado Americano de São Paulo. Gostou tanto da cidade que resolveu ficar, e começou a lecionar inglês. No ano seguinte, passou a dar aulas na TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, e na TV Rio. Em pouco tempo, os negócios prosperaram e Richard decidiu criar seu próprio método, nascendo assim a Fisk.

