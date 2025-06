Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Empresa de Ônibus de Viagem"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:40

Empresas de ônibus de viagem estão na memória dos consumidores Crédito: Shutterstock

Transporte utilizado pela maioria das pessoas, seja em viagens de lazer, seja nos deslocamentos a trabalho, os ônibus de viagem que oferecem linhas em trajetos municipais, intermunicipais ou mesmo interestaduais estão na memória dos passageiros, que buscam por serviços de qualidade, com segurança e custo acessível.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Empresa de Ônibus de Viagem" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Águia Branca Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Hoje, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 700 localidades atendidas, através de 347 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 3.700 empregos diretos e indiretos e 350 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, espalhadas pelos oito Estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

02 2º lugar - Itapemirim A Viação Itapemirim é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros brasileira, fundada por Camilo Cola em 1953, em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em 2016 e, tempos depois, foi vendida. Hoje, opera sob a administração da Suzantur, em um processo de arrendamento judicial.

03 3º lugar - Transcol O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória por meio de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.



03 3º lugar - Planeta Fundada em 1951, a Viação Planeta iniciou suas atividades no município de Cariacica. Atua no transporte de passageiros e atende de Vitória até a divisa com o Rio de Janeiro, passando por municípios como Guarapari, Piúma, Anchieta, Marataízes, Cachoeiro do Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.



03 3º lugar - Grande Vitória Fundada em 1962 com o nome de Viação Nordeste Ltda, a Viação Grande Vitória recebeu sua denominação atual em 1973. Com quase 60 anos de história, integra o sistema Transcol, atuando em linhas na região metropolitana.



