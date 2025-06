Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Concessionária de Caminhões"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:04

Concessionária de Caminhões é uma das categorias analisadas na pesquisa do Recall de Marcas 2025 Crédito: Freepik

Meio de transporte essencial para o transporte de cargas de todo o tipo pelas estradas do país, os caminhões têm papel de grande relevância na logística nacional. E grandes marcas estão presentes por meio de concessionárias no Espírito Santo.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Concessionária de Caminhões" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Mercedes-Benz De acordo com o site da montadora, quando, em 1886, Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, o mundo assistiu uma autêntica revolução na história dos transportes. As ferrovias, já com cerca de meio século de existência, dominavam a cena do transporte de carga a médias e longas distâncias. Para as distribuições no varejo, a partir das estações, recorria-se aos veículos de tração animal. Uma estrutura já consolidada aos padrões e necessidades da época. Onde todos viam uma estagnação, eles viram uma oportunidade. Nasceu então, o transporte de carga e o caminhão da Mercedes-Benz.

02 2º lugar - Volvo O Grupo Volvo é um dos maiores fabricantes mundiais de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais. Com sede em Gotemburgo, Suécia, tem fábricas em 18 países e atua em 190 mercados. No Brasil, a Volvo tem sede em Curitiba (PR), onde produz caminhões, ônibus e motores.

02 2º lugar - Volkswagen Com mais de 40 anos de história, a Volkswagen Caminhões hoje é integrante do Grupo Traton, uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. A Volkswagen Caminhões e Ônibus conta com duas fábricas. A principal unidade produtiva fica em Resende, localizada a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.



02 2º lugar - Scania A empresa iniciou suas atividades em 1891 em Södertälje, na Suécia. Hoje, são cerca de 41 mil colaboradores em mais de 100 países, trabalhando nas unidades de produção, vendas e serviços. As unidades fabris estão localizadas na Europa e na América Latina. Presente no Brasil desde 1957, naquela época no bairro do Ipiranga, em São Paulo, teve o seu primeiro caminhão fabricado no ano seguinte. Cinco anos depois, São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi a cidade escolhida pela Scania para construir a planta brasileira, a primeira fora da Suécia. A Scania Latin America está localizada numa área de mais de 400m², e é a única planta fora da matriz a produzir o produto completo.

