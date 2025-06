Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Cerimonial de Festas"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 00:42

Cerimonial de festas é um dos segmentos avaliados no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

Testemunhas de momentos mais que especiais ao longo da vida das pessoas, como casamentos, aniversários e formaturas, os cerimoniais de festas têm investido cada vez mais em novidades, sempre atentos às tendências, para tornar essas celebrações ainda mais marcantes.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Cerimonial de Festas" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Le Buffet A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003, o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.

01 1º lugar - Steffen Localizado na Serra, o Steffen Centro de Eventos promove desde congressos até eventos musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias que corta o município, a ES-010.

01 1º lugar - Casa Di Lucca O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde buffet até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.

