Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Cartão de Desconto"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:31

Cartões de desconto estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Oferecendo benefícios como consultas e exames a preços mais acessíveis, cartões de desconto são uma alternativa aos planos de saúde. Hoje, muitos oferecem também outros benefícios, como desconto em compras e atividades de lazer e educação.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Cartão de Desconto" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Cartão de Todos A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Hoje, é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega 6 empresas de diferentes setores: Cartão de Todos, AmorSaúde, MaisTodos, Todos Empreendimentos, Refuturiza e Alô Todos.

02 2º lugar - Nubank O Nubank nasceu em 2013 como uma empresa de tecnologia para serviços financeiros, tornando-se o precursor dos bancos sem agência física. Hoje, o Nu é a maior plataforma de banco digital do mundo fora da Ásia, atendendo a mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

03 3º lugar - Visa Visa é uma empresa multinacional americana de serviços financeiros, fundada em 1958. Está estabelecida em Foster City, Califórnia, Estados Unidos. A Visa foi fundada em 1958 pelo Bank of America como o programa de cartão de crédito BankAmericard.

03 3º lugar - Banestes O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.



03 3º lugar - Mastercard Mastercard Inc., originalmente Interbank e depois Master Charge, é uma empresa multinacional norte-americana de serviços financeiros, fundada em 1966. Sua sede fica em Purchase, Nova Iorque

