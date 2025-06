Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Carne"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 00:38

Entre os segmentos analisados no Recall de Marcas A Gazeta 2025 está o de Carnes. Crédito: Freepik

Se antes muitos compravam a carne sem saber a marca, hoje são encontrados nos açougues, supermercados e casas de carnes diversos cortes com direito a nome e sobrenome. Há produtos embalados por marcas reconhecidas, seja para consumo no dia a dia, seja para preparos especiais, seja para o churrasco com a família ou amigos.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Carne" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Friboi A Friboi é uma das marcas líderes de mercado no Brasil e possui mais de sete décadas de história. Com presença em mais de 150 países, a empresa conta unidades produtivas em todo o Brasil, produzindo um dos portfólios mais completos do setor.

02 2º lugar - Cofril A história da Cofril começa no ano de 1987, quando os irmãos José Carlos e Antonio Cesar, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Com o foco na constante preocupação com a qualidade, os produtos tiveram receptividade do mercado, motivando a impulsionar a produção e as vendas, que, com o decorrer do tempo, foram se expandindo para outros municípios além de Cachoeiro.

03 3º lugar - Frisa A história da Frisa começou em 1968 em Colatina, na região Noroeste do ES. De lá pra cá, se tornou um dos maiores frigoríficos do país. Com unidades em Colatina, Nanuque, Teixeira de Freitas e Niterói, tem mais de 3 mil colaboradores. Produz diariamente uma ampla linha de produtos in natura e industrializados.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta