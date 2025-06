Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Atacarejo"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:28

Atacarejos são estabelecimentos que vendem no atacado e no varejo Crédito: Shutterstock

Eles ganharam espaço e conquistam cada vez mais os consumidores que buscam economia. Os atacarejos são estabelecimentos que vendem produtos tanto no varejo quanto no atacado, para pessoas físicas e jurídicas. Hoje, as maiores redes de supermercados do Espírito Santo também já possuem lojas de atacarejo que trazem marcas mais recentes, mas muitas delas já estão bem presentes na memória dos capixabas. >

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Atacarejo" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Atacadão O Atacadão é uma das maiores empresas do país e a essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.

02 2º lugar - Supermercados BH Os Supermercados BH foram fundados por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996. Hoje, é a quinta maior rede do Brasil, com mais de 300 lojas próprias. Está presente em 85 municípios em Minas Gerais e tem mais de 40 lojas no Espírito Santo.

03 3º lugar - Sempre Tem O Sempre Tem é um superatacado do Grupo Carone e tem várias lojas espalhadas no Espírito Santo.

03 3º lugar - Mineirão O Mineirão faz parte do Grupo DMA, que também é dono da rede EPA, e tem aproximadamente 40 lojas espalhadas por Minas Gerais e Estados do Nordeste. No Espírito Santo, a rede passou a ser operada pelo Supermercados BH, após o Grupo DMA sair do Estado.



03 3º lugar - Atacado Vem O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo.

