Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Empresa de Energia Solar"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:37

Empresas de energia solar estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

A energia solar, armazenada a partir de placas fotovoltaicas, vem se popularizando cada dia mais, tanto por ser uma alternativa mais sustentável, quando devido à economia na conta de luz. Empresas especializadas oferecem esse tipo de serviço, como a instalação de usinas particulares ou contratos por assinatura, tornando o acesso ainda mais amplo.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento “Empresa de Energia Solar" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - EDP Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico no país. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em transmissão, comercialização e serviços de energia, com seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, além de usina de energia solar. Em distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na Celesc, em Santa Catarina.

02 2º lugar - Fortlev Solar A Fortlev foi criada em 1989, em Viana, com a fabricação de caixas d'água, mudando sua operação para o município da Serra, em 2000. Hoje, tem oito fábricas no Espírito Santo, na Bahia, em Santa Catarina, em São Paulo, em Pernambuco e em Goiás, fabricando também tubos e conexões. Em 2020, o grupo criou a empresa Fortlev Solar, em Vitória, passando a distribuir produtos e sistemas fotovoltaicos.

02 2º lugar - VP Solar A VP Solar foi criada em meio à pandemia, com sede em Vitória, e hoje já conta com mais de 80 representantes, de Norte a Sul do Espírito Santo e na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A empresa atua com instalação de energia solar para imóveis residenciais, comerciais, indústrias e propriedades rurais, registrando em seus primeiros anos mais de 1.000 clientes atendidos em todo o Brasil.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta