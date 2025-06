Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Construtora de Imóveis"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 00:34

Construtora de imóveis é um dos segmentos do Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Quando chega a hora de adquirir um imóvel, consumidores buscam construtoras de confiança, com tradição e credibilidade, para garantir que o sonho da casa própria não se torne um pesadelo. Por isso, marcas que são referência estão na memória dos capixabas.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Construtora de Imóveis" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - MRV Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba.

02 2º lugar - Morar No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade.



03 3º lugar - Galwan A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. Atualmente, atua na construção de condomínios e casas, além de obras para investimento e geração de renda como hotéis e shoppings. Tem mais de 70 empreendimentos concluídos ou com obras em andamento.

03 3º lugar - Canal Há mais de 40 anos no mercado, a Construtora Canal iniciou suas atividades no final da década de 1970. Apesar de ter se consagrado na cidade de Vila Velha, foi em Cariacica que Sebastião Canal iniciou as atividades na construção civil. Em 2024, a empresa fez seus primeiros lançamentos em Vitória.



