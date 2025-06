Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Chocolate"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 00:42

Entre os segmentos analisados no Recall de Marcas A Gazeta 2025 está o de Chocolate. Crédito: Freepik

Para adoçar o dia após uma refeição, como sobremesa ou com um cafezinho, ou mesmo para presentear a quem se ama, numa data especial. O chocolate está presente no dia a dia de pessoas de todas as idades. E os capixabas sabem bem quais são as marcas que primeiro vêm à cabeça quando se fala nessas delícias. >

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Chocolate" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Garoto Localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa varia entre bombons, tabletes, ovos de páscoa, entre outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes, além dos chocolates Baton, Serenata de Amor e Talento.

02 2º lugar - Cacau Show Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona Norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha La Creme que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. Um dos destaques da marca são as tradicionais trufas.

03 3º lugar - Nestlé A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. O portfólio abrange diversas categorias para os consumidores desfrutarem cada fase da vida e, entre as opções, estão os chocolates.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta