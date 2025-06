Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: confira as campeãs no segmento “Banco"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:25

Bancos estão cada vez mais digitais e são lembrados no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

As instituições financeiras passaram por grandes transformações nos últimos anos, e hoje é possível ter uma agência bancária na palma da mão, utilizando serviços dos mais variados sem sair de casa. A tecnologia impactou o setor profundamente, mas uma coisa não mudou: clientes buscam segurança, comodidade, economia e atendimento de qualidade nesses estabelecimentos.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Banco" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Caixa Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.

02 2º lugar - Banco do Brasil ​Foi a primeira instituição bancária a operar no país. Havia apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na Inglaterra -, quando o príncipe D. João, recém-chegado ao Brasil, obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil no dia 12 de outubro de 1808.

03 3º lugar - Itaú Um dos maiores bancos privados do país, o Itaú tem como objetivo ir além da oferta de serviços bancários e de gerar valor para os acionistas. A razão da marca está na visão de contribuir para que as pessoas e as empresas tenham uma relação saudável com dinheiro e façam boas escolhas financeiras.

03 3º lugar - Banestes O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.



Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta