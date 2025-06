Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento "Linguiça, Mortadela e Embutidos"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 00:50 - Atualizado há 5 anos

Entre os segmentos analisados no Recall de Marcas A Gazeta 2025 está o de Linguiças e Embutidos Crédito: Shutterstock

Presença confirmada no churrasco, recheio tradicional para sanduíches... a linguiça, a mortadela e outros tipos de embutidos estão na mesa e na memória dos capixabas, que escolhem marcas locais e nacionais na hora da compra nos supermercados, com base na tradição e na qualidade dos produtos.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Linguiça, Mortadela e Embutidos" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Cofril Inaugurada no ano de 1987, em Cachoeiro de Itapemirim, a Cofril tem mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados.

02 2º lugar - Sadia A empresa teve início no ano de 1944 e apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. Em 2009, junto a Perdigão, fundou o grupo BRF, e hoje está em mais de 140 países.

03 3º lugar - Perdigão Perdigão é uma marca brasileira de alimentos frigoríficos que nasceu no município de Videira, Santa Catarina, em 1934. Atualmente, pertencente ao grupo BRF.

03 3º lugar - Seara Seara Alimentos é uma empresa brasileira do ramo alimentício fundada em 1956 no município de Seara (SC). Foi controlada pela Ceval Alimentos de 1980 a 1997 (ano em que foi adquirida pela Bunge) e ficou no controle independente até 2004 que foi adquirida pela norte-americana Cargill, também foi controlada pelo Grupo Marfrig de 2009 a 2013, e foi comprada pela JBS por R$ 5,5 bilhões em 2013.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta