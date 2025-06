Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento “Laboratório de Análises Clínicas"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:21

Laboratórios de análises clínicas estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Poder contar com um laboratório de confiança faz toda a diferença na hora de fazer um exame. Os laboratórios de análises clínicas são essenciais para auxiliar médicos e pacientes na prevenção e no diagnóstico de doenças, e têm investido em tecnologia e mais comodidades para os clientes, como a coleta domiciliar e vacinação.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento “Laboratório de Análises Clínicas" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Pretti O Pretti é um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial. Fundado em 1965 pelo farmacêutico-químico Evandro Pretti, a primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória. Após 12 anos, deu-se início ao plano de expansão e, atualmente, são mais de 20 unidades, reconhecidas através de premiações e boas práticas.

02 2º lugar - Tommasi O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha.

03 3º lugar - Cremasco O laboratório Cremasco foi fundado em 1978, inicialmente denominado Laboratório Barnard. Empresa familiar, em 1989 passou a se chamar Laboratório Cremasco. A matriz está localizada em Campo Grande, Cariacica, em sede própria. Atualmente, possui em seu corpo clínico médicos patologistas e como laboratório médico passa a designar-se Cremasco Medicina Diagnóstica. Tem unidades em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.



03 3º lugar - Labortel Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta