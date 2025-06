Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento "Instituição de Ensino Médio"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:50

Escolas de ensino médio estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Etapa importante na formação dos jovens, o ensino médio vem passando por mudanças nos últimos anos, com o objetivo de preparar os estudantes para que eles desenvolvam um projeto de vida. Nesse sentido, os pais precisam estar atentos ao buscar uma instituição que estimule esse desenvolvimento, atenta ao comportamento e ao modo de aprender das novas gerações.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Instituição de Ensino Médio" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Darwin O Darwin foi criado a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Naquela época, a escola funcionava em imóveis alugados em Vitória e Vila Velha, oferecendo apenas vagas de 3º ano do ensino médio e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio, com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina e Linhares.

01 1º lugar - Salesiano A Rede Salesiana atua no mercado educacional brasileiro há mais de 120 anos e, hoje, atende cerca de 90 mil jovens e crianças nas 114 escolas parceiras espalhadas em todo o território nacional.



03 3º lugar - Sesi O Sesi, que chegou ao Espírito Santo em 1951, é uma entidade de direito privado, criada, mantida e administrada pelos empresários industriais com o objetivo de oferecer educação de excelência voltada para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. O Sesi Escola atende da educação infantil ao novo ensino médio, em uma rede de ensino onde os alunos desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação.

