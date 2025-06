Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento "Instituição de Ensino Infantil"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:45

Ensino Infantil é um dos segmentos avaliados no Recall 2025 Crédito: Freepik

Primeiros passos na vida escolar, a educação infantil é uma etapa que requer atenção dos pais, já que vai muito além dos cuidados com os pequenos, podendo fazer toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Por isso, é preciso escolher com cuidado a instituição onde matricular os filhos.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Instituição de Ensino Infantil" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Adventista A rede educacional adventista no Brasil teve início em 1896, com a abertura do Colégio Internacional de Curitiba. Hoje, são 520 unidades no Brasil, incluindo o Espirito Santo, e mais de 9 mil pelo mundo. Oferece da educação infantil ao ensino superior.



01 1º lugar - Sesi O Sesi, que chegou ao Espírito Santo em 1951, é uma entidade de direito privado, criada, mantida e administrada pelos empresários industriais com o objetivo de oferecer educação de excelência voltada para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. O Sesi Escola atende da educação infantil ao novo ensino médio, em uma rede de ensino onde os alunos desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação.



01 1º lugar - Cemei Cemei são os Centros Municipais de Educação Infantil, instituições públicas geridas pelas prefeituras.



01 1º lugar - Darwin O Darwin foi criado a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Naquela época, a escola funcionava em imóveis alugados em Vitória e Vila Velha, oferecendo apenas vagas de 3º ano do ensino médio e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio, com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina e Linhares.



