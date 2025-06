Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento “Farmácia de Manipulação"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:16

Farmácias de manipulação estão no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Credibilidade, qualidade e preço estão entre os atributos que os clientes avaliam na hora de escolher uma farmácia de manipulação para o preparo de fórmulas de maneira personalizada, a partir e receitas prescritas por profissionais da área da saúde, incluindo medicamentos e cosmecêuticos. E alguns desses estabelecimentos estão no topo da memória dos clientes.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento “Farmácia de Manipulação" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Mônica A farmácia Mônica foi fundada em 1984, na Serra, pelo empresário Delci Pereira da Silva. Hoje, possui lojas na Grande Vitória e em Aracruz, tem laboratório próprio, e atua nas áreas de drogaria e manipulação. Dispõe de uma central de televendas que entrega na sua casa ou empresa, em compras feitas por telefone ou aplicativo.

02 2º lugar - Farmes A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Farmes tem mais de 160 farmácias espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo.

02 2º lugar - Alquimia A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.

