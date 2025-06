Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:42

Empresas que se preocupam com o social e com as pessoas estão na memória dos consumidores no Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Cada vez mais, a sociedade busca consumir produtos de empresas que tenham propósito e invistam não só no crescimento econômico, mas também promovam iniciativas sociais, culturais e programas de responsabilidade ambiental, buscando o desenvolvimento sustentável do contexto em que estão inseridas. Portanto, é necessário estar presente na comunidade, além de saber se comunicar com ela.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento “Empresa Presente na Comunidade" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Vale Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. Há mais de duas décadas, a Vale investe e fomenta as múltiplas manifestações culturais brasileiras. Uma das iniciativas é o Instituto Cultural Vale, assim como o Programa Vale Música e a manutenção de parques, museus e centros culturais, além do apoio a projetos sociais.



01 1º lugar - Extrabom A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados. Hoje, o Extrabom é uma das maiores empresas do setor supermercadista do país. São 37 lojas espalhadas pelo Estado, e a empresa segue com a visão de ser um grupo relevante para as partes interessadas, inovador e ágil, gerando impacto positivo na sociedade, sendo líder regional. Além de tornar-se referência em experiência de compras em cada local onde atua, estando presente no dia a dia do cliente.

03 3º lugar - Supermercados BH Os Supermercados BH foram fundados por Pedro Lourenço de Oliveira, em maio de 1996. Hoje, é a quinta maior rede do Brasil, com mais de 300 lojas próprias. Está presente em 85 municípios em Minas Gerais e em 11 cidades no Espírito Santo, com mais de 40 lojas.

