Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento "Curso Técnico Profissionalizante"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:40

Curso técnico é um dos segmentos avaliados no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

O mercado de trabalho busca por profissionais qualificados, por isso, fazer um curso técnico pode fazer toda a diferença na hora de conquistar uma vaga de emprego. Mas buscar instituições de referência é essencial para garantir o melhor aprendizado, por isso os capixabas estão atentos a cursos técnicos profissionalizantes que se destacam.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Curso Técnico Profissionalizante" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Cedtec O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, além de cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD).

02 2º lugar - Ifes Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados.

02 2º lugar - Senai O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Criado em 1942, já formou milhões de trabalhadores em diferentes áreas da indústria.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta