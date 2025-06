Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:18

Loja de cama, mesa e banho é um dos segmentos do Recall 2025 Crédito: Shutterstock

Na hora de comprar o enxoval, muito além da utilidade, consumidores buscam nesses itens conforto, qualidade e beleza. Roupas de cama, toalhas para mesas e itens para banho são produtos que podem deixar a casa com mais personalidade, além de transformarem esses momentos cotidianos em verdadeiras experiências. >

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Mercadão Casa O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

02 2º lugar - Casa Santa Terezinha A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões. Hoje, tem lojas em Cariacica e Vila Velha, e está também no e-commerce.

03 3º lugar - Avenida O Grupo Avenida começou sua história em 1978, fundada pelo empresário Ailton Caseli, que abriu uma primeira loja chamada Maracanã dos Tecidos, em Cuiabá, MT. Hoje, tem lojas em vários Estados, inclusive no Espírito Santo.

03 3º lugar - Casas Bahia Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.

03 3º lugar - Atacado São Paulo Fundado em 1984, em Vitória, o Atacado São Paulo oferece um mix de produtos que vão desde papelaria, material de escritório, informática, limpeza a utilidades. Atende a clientes físicos e jurídicos de todo o Brasil, na loja ou pelo e-commerce.

