Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Transporte por Aplicativo"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:02

Transportes por aplicativo é uma das categorias analisadas na pesquisa do Recall de Marcas 2025 Crédito: Freepik

O transporte por meio de carros de aplicativo se popularizou no país nos últimos anos, e hoje há também opções como o envio de encomendas e o serviço de mototáxi, facilitando o deslocamento. A atividade também se tornou uma alternativa de trabalho como motorista para milhares de pessoas.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Transporte por Aplicativo" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Uber A Uber é uma plataforma que conecta usuários a motoristas parceiros, uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funciona em uma plataforma prática. O aplicativo foi idealizado em 2009, quando Garrett Camp e Travis Kalanick, criadores da Uber, enfrentaram dificuldades para encontrar um carro para transportá-los ao fim de uma conferência na França. Com a ideia em mente, os dois retornaram ao seu país natal, os Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. No Brasil, a Uber chegou em 2014.

02 2º lugar - 99 Pop O 99 tem como objetivo oferecer viagens mais econômicas para os usuários, e possibilitar que os motoristas parceiros tenham um bom volume de chamadas durante o dia a dia. Ainda assim, mesmo contando com melhores preços, o 99 afirma prezar pela qualidade do serviço e os veículos autorizados a rodar na categoria devem sempre contar com quatro portas e obedecer às exigências locais da categoria nas cidades em que está disponível.

