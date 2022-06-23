Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall 2022

Produtos capixabas chegam ao Rio Janeiro ainda neste ano

Cofril, que está em fase de expansão, vem recebendo resposta positiva do mercado e quer conquistar outros Estados

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:10

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:10
Linguiça Cofril
Linguiça Cofril, uma tradição na mesa do capixaba em vários momentos Crédito: Divulgação
Em fase de conclusão de sua nova área fabril, que envolve investimentos em obras e em novos maquinários, a Cofril segue pavimentando a estrada rumo a um dos seus principais objetivos atualmente: atender ao mercado para além das divisas do Espírito Santo. E essa meta está cada vez mais próxima de ser cumprida, uma vez que a empresa deve levar seus produtos também para o Estado do Rio de Janeiro a partir do segundo semestre deste ano.
Com mais de três décadas de trajetória, a Cofril tem se mostrado sólida em meio a outras empresas do seu segmento. A principal prova de que a empresa segue numa crescente no mercado capixaba é o fato de ela ter sido escolhida pelo público como a melhor marca na categoria “Linguiça, Mortadela e Embutidos”, na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.
Sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso atribui o sucesso da marca no Estado à busca constante por aperfeiçoamento na produção e à relação estreita com os clientes. “Sempre buscamos o aprimoramento da qualidade e do atendimento, com foco no gosto dos consumidores. Esse foco trouxe a recíproca por parte do público”, ressalta.
Para que todo o sucesso e reconhecimento não sejam passageiros, o negócio também aposta em uma estratégia de produção específica. “Nossa produção e abastecimento dos pontos de venda funcionam praticamente na modalidade ‘just in time’ (sistema com objetivo de produzir a quantidade exata de um produto), na qual produzimos de acordo com a necessidade da nossa clientela”, explica Cardoso.
Sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso
Sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso atribui sucesso da marca ao esforço contínuo por aperfeiçoamento Crédito: Divulgação
Ainda segundo o executivo, a modalidade de produção de acordo com a demanda do mercado naquele momento evita o acúmulo de produtos na empresa, além de dispor ao público uma mercadoria sempre atualizada. Hoje a Cofril conta com três unidades produtivas: a indústria, que fica no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, local em que foram iniciadas as atividades da empresa; o abatedouro em Cachoeiro, para suínos e bovinos; e um abatedouro e frigorífico em Atílio Vivácqua, que concentra o maior volume de produção da marca. Há ainda granjas de suínos nas cidades de Vargem Alta e Muqui.

RESILIÊNCIA

Mesmo sendo uma marca consistente, em estrutura e em influência mercadológica, a Cofril também enfrentou os impactos da pandemia de Covid-19 em seus negócios. A saída para enfrentar a crise causada pelo período, de acordo com Cardoso, foi o foco em busca de maneiras de atravessar o momento da melhor forma possível. “É preciso manter o foco, independentemente da fase que esteja sendo vivida pelo mercado. Entendemos que esse foi o grande aprendizado de todos esses acontecimentos atípicos”, destaca.
Na avaliação dele, é essencial estar preparado para desafios como esse. “Na verdade, antes era a pandemia, agora são a guerra [da Ucrânia] e suas consequências em nível mundial. Ou seja, precisamos estar preparados para a realidade destes novos tempos”, salienta.
Cofril indústria
Indústria da Cofril: abate para levar alimentos para o mercado Crédito: Divulgação
Por fim, Cardoso revela que, nos últimos anos, houve um ganho de mercado substancial por parte da empresa, tendo como consequência positiva a necessidade de expansão das instalações e aumento de sua produção. A marca também tem apostado no apoio a projetos ambientais nas comunidades onde estão inseridas suas unidades fabris, tais como preservação de nascentes e melhoria da qualidade da água.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados