Papelaria planeja novas lojas em shoppings

A Castorino Santana estima abrir uma nova loja a cada ano, com foco em shoppings da Grande Vitória Crédito: Divulgação

Quando se menciona papelaria no Espírito Santo, é inevitável lembrar da renomada marca Castorino Santana. Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a empresa busca constantemente se renovar, mantendo-se conectada com os consumidores e, ao mesmo tempo, explorando a nostalgia como uma forma de estabelecer essa conexão.

Atualmente, a Castorino Santana possui nove lojas nas principais cidades da Região Metropolitana do Estado, incluindo Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E a perspectiva é que essa presença se torne ainda mais forte em breve, com a abertura de pelo menos uma nova loja a cada ano, com foco nos shoppings da Grande Vitória.

Inovação é uma parte intrínseca dos negócios da empresa, que se mantém atualizada e alinhada com as necessidades dos consumidores. Trata-se de um setor que se renova constantemente, acompanhando os avanços tecnológicos da sociedade. A marca une tradição e visão de futuro, buscando antecipar as demandas mais atuais do público.

Para se manter relevante, é essencial se diferenciar, oferecendo exatamente aquilo que as pessoas necessitam. Castorino Santana Filho, sócio-fundador da marca, compreende bem essa necessidade.

"Atualmente, nosso diferencial reside na variedade de produtos, trazendo uma ampla gama de materiais. Nossos clientes buscam constantemente por produtos com novas estampas, personagens e utilidades" Castorino Santana Filho - Sócio-fundador da empresa

Ele diz que a empresa também segue de perto as tendências que surgem nas redes sociais. “Como ocorreu com uma de nossas postagens que se tornou viral, na qual apresentamos produtos vintage. Além disso, nos destacamos por entender as necessidades dos nossos clientes, proporcionando a eles uma experiência agradável em nossas lojas.”

Na pesquisa para o 31º Recall de Marcas A Gazeta, em que consumidores capixabas foram questionados sobre a marca que vinha à mente quando se falava em papelaria, a maioria logo se lembrou da Castorino Santana. O reconhecimento conquistado é resultado do trabalho árduo de várias pessoas, como ressalta o sócio-fundador: “É importante destacar que somos uma empresa familiar, iniciada em 1970 e, agora, em sua terceira geração. Esse reconhecimento é fruto de muito esforço e do envolvimento de todos.”

DA PAPELARIA PARA O MUNDO DIGITAL

Com uma base de 168 mil seguidores no Instagram e mais de 330 mil no TikTok, uma rede social popular entre os jovens, o negócio recentemente alcançou grande visibilidade ao resgatar produtos clássicos das décadas de 80, 90 e início dos anos 2000.

Esse sucesso deriva do objetivo de estabelecer uma conexão com os clientes e potenciais consumidores, como explica Castorino Santana Filho.

“Uma de nossas estratégias é ter uma presença mais forte on-line, especialmente nas redes sociais, onde compartilhamos um pouco de nossa história, o dia a dia do negócio e as novidades do setor.”

Assim como a marca permanece na memória dos consumidores, a história da Castorino Santana é uma lembrança viva para o público capixaba, que se recorda da fase hoje “vintage” do negócio ou visita o passado através das memórias de familiares.

HORIZONTE DO NEGÓCIO

A conexão ao passado, claro, não exclui o olhar para frente. Ao planejar o futuro, o sócio-fundador tem uma visão clara do que deseja alcançar.