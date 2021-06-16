Papelaria investe no e-commerce para ficar mais perto do público

Serviços variados, produtos diversificados e atendimento qualificado são fundamentais para ter sucesso no amplo mercado de papelarias. A Rainha está lidando bem com a competitividade e mostra estar atenta às mudanças do comportamento do consumidor.
Prova disso foi a segunda colocação alcançada pela empresa na categoria “Papelaria” do Recall de Marcas Rede Gazeta. Para a diretora de marketing Natieli Giorisatto De Angelo, o reconhecimento se deve à relação de confiança estabelecida com a clientela.
“O público reconhece as marcas que atendem às suas necessidades. Nós buscamos conquistar e fidelizar nossos clientes a partir da percepção de suas expectativas e valores para identificar as suas necessidades e atendê-las”, destaca a gestora.
Nesse propósito, a Rainha procura sempre se antecipar às tendências e, ainda, agregar valor à palavra do momento: “reinvenção”.
“A cortesia de livros e cadernos encapados, por exemplo, é algo que fazemos há muitos anos e que facilita a vida de nossos clientes. Somos pioneiros nisso, e muitos clientes são fidelizados por essa cortesia. Além disso, os cursos de artesanato ofertados são nosso diferencial”, avalia Natieli Giorisatto.
O sucesso e o reconhecimento da papelaria se mantiveram em alta mesmo diante das adversidades causadas pela pandemia. A empresa se adaptou para oferecer alternativas aos clientes. “Aceleramos um projeto importante que estava em curso na empresa, que é a implementação do nosso e-commerce. Deu certo”, celebra.
Nos últimos anos, a empresa já havia investido em melhorias na loja física, no Centro de Vila Velha, com a ampliação do estabelecimento e do estacionamento e a instalação de elevador e do sistema de energia solar. Fundada em 1983, a papelaria hoje conta com uma loja ampla e moderna, com uma área de cerca de 1.500m², com quatro salas equipadas para cursos diversos, além de um quadro de 40 funcionários.
Agora, a Rainha também está de olho em outros projetos para crescer mais e consolidar suas conquistas.
“Com os novos hábitos de consumo, intensificados pela pandemia do coronavírus, o nosso projeto para este ano é de fortalecimento e expansão do nosso e-commerce”, conclui Natieli.