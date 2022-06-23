Papelaria capixaba lança padrão plus para escrever nova história

Unidade da Castorino Santana, que já adota o padrão plus: objetivo é chegar a mais lugares Crédito: Divulgação

Em breve, todas as cidades da Grande Vitória poderão contar com opções requintadas no ramo da papelaria. Isso é o que promete a Castorino Santana, empresa tradicional no Estado. Atuando no mercado capixaba há mais de 50 anos, a varejista pretende investir em um modelo de negócios voltado para clientes que buscam produtos que atraem pela originalidade, qualidade e refinamento.

De acordo com Castorino Santana Filho, diretor da marca, a expectativa é que ao longo dos próximos anos sejam abertas cerca de dez lojas no modelo batizado por ele de “Castorino Plus”. Hoje, a empresa conta com sete empreendimentos, em Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória.

"Na verdade, já temos duas lojas, uma em Laranjeiras, na Serra, e outra em Jardim Camburi, em Vitória, funcionando no padrão plus, que se destaca por ser um tipo de negócio voltado para a papelaria mais refinada, com produtos exclusivos, de acordo com os desejos dos nossos clientes. A nossa proposta é expandir esse conceito a todos os nossos empreendimentos." Castorino Santana Filho - Diretor da Castorino Santana

Reconhecida pelo público do Espírito Santo como a melhor loja na categoria “Papelaria”, na 30ªedição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, a Castorino Santana, conforme seu diretor, tem construído uma trajetória pautada na busca por inovação, com foco em um atendimento cada vez mais satisfatório. Aliás, o trabalho em prol de um modelo de negócio inovador e moderno é apontado por Castorino como um dos diferenciais de sua empresa, que segue em destaque entre as maiores de seu segmento.

Na Castorino, há lançamentos com o há de mais moderno no ramo de papelaria Crédito: Divulgação

“O sucesso da nossa história se resume a uma coisa: inovação. Quem não inova fica de fora. E isso é essencial não só para os negócios, mas também para todos os aspectos da vida”, pontua.

E foi o espírito inovador de seu gestor que possibilitou à Castorino atravessar a crise causada pela pandemia de Covid-19 sem o mesmo impacto negativo causado a outras grandes marcas e empresas dos mais diversos segmentos. Pensar fora da “caixinha” foi e segue sendo crucial ao enfrentamento de qualquer crise, na avaliação do diretor da rede de papelarias.

Objetos atraem pela beleza e sofisticação Crédito: Divulgação

“A pandemia foi um baque para toda a sociedade. Nesse período, começamos a pensar e implantaras duas primeiras unidades do que decidimos chamar de Castorino Plus, uma vez que, naquele momento, queríamos atender clientes com demandas muito específicas”, relembra.

Apesar de ter apostado ainda mais em inovação e de ter criado uma atmosfera de exclusividade para manter os consumidores já fidelizados e atrair novos compradores, o gestor não deixou de cumprir uma tarefa básica para quem manter um negócio em constante crescimento: investir, continuamente, no atendimento de qualidade e humanizado. “O bom atendimento segue como principal ingrediente para uma jornada empresarial vitoriosa”, pontua.

VIRTUAL

Além de prezar pela sofisticação dos seus produtos, a Castorino Santana mira o mercado digital e deve concretizar, dentro do período de um ano, o seu sistema de vendas por meio do e-commerce (loja virtual). O objetivo, nesse caso, é disponibilizar e vender os produtos para clientes de todo o Brasil, com a mesma qualidade já conhecida por parte do público do Estado.

Itens nas prateleiras da Castorino Santana Crédito: Divulgação