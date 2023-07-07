Ótica anuncia novo padrão visual e abertura de mais uma loja no ES

Óticas Diniz é tradicional nome na lembrança do público capixaba Crédito: Divulgação

Slogan é aquela frase criada para gerar identificação do público com a marca. Mas, para ficar na cabeça do consumidor, a escolha correta das palavras também precisa estar atrelada, genuinamente, a uma boa entrega ao consumidor. É o caso da assinatura “Óticas Diniz, pra ver você feliz”.

Mais uma vez na liderança do Recall de Marcas A Gazeta, a empresa tem comprovado que seu lema faz jus ao atendimento dado ao público capixaba. Na busca contínua pelo aprimoramento, o empreendimento anuncia novidades.

Para este e o próximo ano, os consumidores vão acompanhar mais uma etapa de transformações do negócio.

"Estamos em processo de modernização de nossas lojas para o novo padrão e identidade visual. Neste ano, já reformamos duas unidades e planejamos reformar mais uma. Para 2024, planejamos a reforma de mais três unidades e a abertura de uma nova loja." Guilherme Borges - Diretor das Óticas Diniz

Além dessas expansões, Gilherme Borges menciona os trabalhos internos feitos pela empresa para se manter competitiva e permanecer na memória do capixaba.

“Nossas áreas de Tecnologia da Informação (TI), de Marketing e de Operações agem no presente, mas sempre com um pé no futuro. Estamos sempre avaliando as novas tecnologias e oportunidades que surgem neste setor tão dinâmico que é o varejo”, afirma.

Na missão de se conectar da melhor maneira com o público, há uma estrutura de capacitação on-line, com dezenas de cursos na plataforma de educação a distância (EaD), que vão desde a técnicas de atendimento até treinamentos de produtos específicos.

“Também temos à disposição a Universidade Diniz, que conta com escolas de operações, negócios, finanças, gestão de pessoas e marketing, fornecendo as ferramentas necessárias para a capacitação de nossos colaboradores para que possamos nos atualizar e nos antecipar às mudanças do mercado”, complementa.

De olho no atendimento

O gestor atribui a vitória no Recall ao tratamento oferecido ao consumidor em cada unidade, além da variedade de produtos, que atendem os mais variados públicos.

“A Diniz tem a capacidade de impactar seus clientes em suas ações de marketing. Amplo mix de produtos e serviços, qualificação constante dos colaboradores e atendimento humanizado traduzem-se em experiências positivas dos clientes nos pontos de venda, que, naturalmente, traduzem-se em reconhecimento”, destaca.

Produtos na Diniz têm a marca da variedade: para todos os gostos e públicos Crédito: Divulgação

Todo o processo de construção da marca, acrescenta, tem como foco o ser humano. “A nossa assinatura ‘Óticas Diniz, pra ver você feliz’ é a essência, a alma e o coração da marca.”

Guilherme Borges avalia que a preocupação com a satisfação do consumidor contribui para a fidelização de clientes.

“Cria uma base sólida de relacionamento com o público, que começa com a preferência dos pais; depois, dos filhos, e na indicação boca a boca”, considera.

Os fiéis consumidores da Diniz viram o processo de crescimento da empresa, que iniciou os trabalhos na Grande Vitória em 2004 e, após seis anos, chegou ao primeiro lugar no Recall de Marcas, pela primeira vez.

“Sempre com investimentos frequentes em TV, lojas confortáveis e qualificação profissional dos nossos colaboradores, continuamos trabalhando para melhorar nossos processos e pessoas com o propósito de sermos vistos como o maior e mais eficiente grupo ótico do Brasil”, afirma Guilherme Borges.

Guilherme Borges celebra destaque da Diniz no dinânimico mercado de óticas Crédito: Divulgação

Para o diretor, receber mais uma vez o prêmio é a prova de que, de fato, as Óticas Diniz têm feito o público feliz.