Operadora adota ações para consolidar ecossistema digital

A Vivo criou infraestrutura para digitalizar o país, com fibra e tecnologias móveis – como 4G, 4.5G e o 5G Crédito: Divulgação

Para ir além de uma empresa de telecomunicações, a Vivo amplia parcerias e cocriações com outras empresas de setores diversos e facilita o acesso a produtos de tecnologia, conteúdos e plataformas relevantes do mercado.

Com o propósito de “Digitalizar para Aproximar”, a empresa que ocupa o 1º lugar no Recall de Marcas A Gazeta nas categorias “Operadora de Telefonia” e “Operadora de Internet” segue uma jornada de transformação digital.

A Vivo está se tornando um ecossistema digital, oferecendo conectividade e também uma variada gama de serviços em áreas como casa inteligente, entretenimento, serviços financeiros, saúde e bem-estar e educação.

A empresa também criou infraestrutura para digitalizar o país, com fibra e tecnologias móveis – como 4G, 4.5G e o 5G. “Fazemos isso com um DNA diferenciado, para ser uma marca cada vez mais diversa e entregar uma experiência única aos clientes”, comenta Cristiano Salgado, diretor regional do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Para ele, receber novamente o reconhecimento de ser a marca mais lembrada demonstra que os esforços seguem sendo percebidos pelos consumidores e que a Vivo está conquistando um espaço crescente com o público capixaba.

"Temos o cliente no centro de nossa estratégia, por isso, trabalhamos para oferecer o melhor serviço de internet móvel, a maior cobertura em fibra ótica do país e em nos consolidar, cada vez mais, como um ecossistema de serviços digitais" Cristiano Salgado - Diretor regional do Espírito Santo e Rio de Janeiro

Além disso, de acordo com Salgado, a empresa tem o cuidado de garantir que o DNA da Vivo esteja presente em todos os pontos de contato com os consumidores, seja nas lojas físicas, via call center, por meio do atendimento feito pelos técnicos e técnicas de campo ou nos canais digitais.

“Buscamos ser uma marca próxima, diversa e inclusiva, que dialoga e interage com as pessoas em torno de temas atuais e importantes para a sociedade, estreitando assim nossos vínculos”, frisa Salgado.

No Espírito Santo, a Vivo tem a maior cobertura de serviços de telefonia móvel e está presente em 14 cidades com fibra ótica, entre elas, Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Linhares, Colatina, Aracruz e São Mateus. A empresa informou que seguirá expandindo a rede ao longo do ano para outras cidades. Também são disponibilizados para o público capixaba 89 lojas e mais de 4 mil pontos de recarga em todo o Estado.

INCLUSÃO

Diversidade, inclusão digital e quebra de estereótipos são temáticas frequentes dentro da empresa. “A gente acredita no poder transformador da nossa mensagem, e isso é transversal a toda companhia”, conta o diretor regional.

Iniciativas recentes como Mulheres de Fibra, que reforça o protagonismo das mulheres em suas próprias vidas através da empregabilidade, é um dos exemplos.

Outra ação é uma exposição digital denominada Telas Pretas, que deu maior visibilidade a artistas negros em mais de 240 lojas da Vivo.

A empresa também é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, participa do Movimento Mulheres 360 e da Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas.

SUSTENTABILIDADE

Ações com foco em sustentabilidade também foram implantadas pela empresa. Uma delas, o programa Vivo Renova, assegura a recompra do aparelho em bom estado mediante desconto na aquisição de novos modelos, e destina o celular usado para recondicionamento e comercialização por empresa parceira, no mercado de usados. A iniciativa também garante maior vida útil aos aparelhos.

Por fim, quando o dispositivo não tem mais condições de uso e chega o momento do descarte, o Recicle com a Vivo garante ao consumidor que seu celular e demais itens eletrônicos descartados serão 100% reciclados.