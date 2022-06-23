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Recall 2022

Operadora expande conexão para aproximar pessoas a qualquer tempo

Vivo antecipa chegada da quinta geração de redes móveis e posiciona-se como hub digital para construir plataforma com experiências únicas

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:46

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:46
Loja da Vivo
Loja da Vivo: lançamentos e incrementos para estar sempre um passo à frente Crédito: Divulgação
Digitalizar para aproximar.” É o que responde a gerente regional da Vivo no Espírito Santo, Érica Nápoles, ao ser indagada sobre o propósito que mantém a empresa em constante evolução. O lema, garante ela, é colocado em prática diariamente pela operadora, principal responsável por conectar os capixabas a qualquer tempo. Líder em telecomunicações no Estado e no país, a Vivo teve sua qualidade mais uma vez atestada pelo Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta. A companhia é a número um nas categorias “Telefonia” e “Internet”.
“Receber novamente este reconhecimento mostra que nossos esforços seguem sendo percebidos pelos consumidores e que temos conquistado um espaço cada vez maior com o público capixaba”, afirma a gerente regional.
Para ela, o que distingue a Vivo no mercado é a priorização do cliente como o centro da estratégia. “Como uma marca que tem um olhar humano, que vai além da tecnologia, estamos sempre atentos ao que é relevante para o consumidor, antecipando suas necessidades”, explica a gerente, que ressalta o trabalho constante da operadora em oferecer o melhor serviço de internet móvel e a maior cobertura em fibra óptica do país.

HUB DIGITAL

Empresa de telecomunicações, pode-se dizer, começa a ser algo do passado. A Vivo está em uma jornada de transformação e quer se consolidar cada vez mais como um “hub digital” e construir uma plataforma om experiências únicas para todos os públicos.
De acordo com a gerente, o que traduz essa vontade é oferecer excelente conectividade, além de uma gama de serviços em áreas como entretenimento, saúde e bem-estar, serviços financeiros, educação e Casa Inteligente. “Queremos que as oportunidades que o mundo digital oferece sejam universais, contribuindo como uma força positiva para a transformação individual, das empresas e da sociedade”, avalia Érica.
Érica Napoles, da Vivo
Érica Nápoles, gerente regional da Vivo: "Digitalizar para aproximar" Crédito: Divulgação
Para isso, a Vivo também está investindo em infraestrutura para digitalizar o Brasil, com fibra e tecnologias móveis – como 4G, 4.5G e, em breve, o 5G com capacidade total.

INTERNET 5G

O principal foco da Vivo, agora, é a internet 5G. “Em dezembro do ano passado, antecipamos a chegada da quinta geração de redes móveis no Brasil. O lançamento do 5G, aliado à acelerada expansão da fibra, é um fator decisivo no processo da digitalização do país, promovendo uma transformação em diversos setores e aproximando as pessoas de tudo o que importa para elas, incentivando a cidadania e democratizando o acesso”, afirma.
A Vivo já “fibrou” os sites que vão ter a frequência desta nova tecnologia e comprou, em 2021, o maior número de megahertz disponível no leilão do 5G: 2,3; 3,5 e 26 GHz. Segundo a gerente, neste processo, a operadora continuará reforçando seu posicionamento como empresa de tecnologia com novas parcerias e serviços que a posicionam como a melhor opção em conectividade, com a melhor rede móvel e a fibra de ultravelocidade que chega a mais pessoas no Brasil.
“Além disso, vamos atuar cada vez mais como um hub de serviços digitais, ampliando parcerias e cocriações com outras empresas de setores diversos, facilitando o acesso a produtos de tecnologia, conteúdos e plataformas relevantes do mercado”, enfatiza.

INTERAÇÃO

A gerente regional salienta que a Covid-19 trouxe mudanças significativas para a sociedade, e as redes de telecomunicações conquistaram o caráter de essencialidade nunca antes visto. “Na pandemia, a Vivo foi fundamental para garantir que pessoas e empresas pudessem realizar tudo da melhor forma, conectados.”
Casa Conectada, projeto da Vivo
Casa Conectada, projeto da Vivo Crédito: Divulgação
Assim, foi por meio da Vivo que milhões de pessoas seguiram trabalhando, jovens e crianças continuaram estudando, famílias ficaram conectadas. “Aprendemos bastante com a realidade inédita do isolamento e estamos usando essa compreensão para oferecer novos serviços que digitalizem e aproximem pessoas e empresas”, diz Érica.

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