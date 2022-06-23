No caminho das pedras: joalheria vai abrir showroom na Serra

Com a expectativa de abertura na Serra de um showroom atacadista ainda neste ano, a capixaba Jaklayne Joias celebra 27 anos de mercado focada na missão de continuar encantando o público com seus lançamentos, investindo ainda mais em criatividade e no atendimento humanizado.
Apostando em elementos que tornam a ida de seus clientes a uma de suas lojas uma experiência única, a marca colhe os frutos do trabalho feito para se diferenciar positivamente no segmento. Exemplo disso é a conquista do primeiro lugar na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta deste ano, na categoria “Joalheria”.
O reconhecimento por parte do público tem ligação direta com a trajetória da Jaklayne Joias no Estado, afirma a presidente da empresa, Etania Lira. “São mais de duas décadas de dedicação, trazendo para o mercado capixaba não somente joias e semijoias, mas também uma nova forma de se vestir, se enxergar e se valorizar. A Jaklayne aposta na excelência do seu produto e do atendimento ao seu cliente”, pontua ela.
Nome à frente de uma rede que hoje conta com oito lojas físicas, prestes a consolidar a nona unidade, e com uma loja on-line, Etania mira o futuro com o objetivo de seguir recebendo do consumidor retornos cada vez mais satisfatórios para os investimentos feitos pela empresa ao longo de sua jornada.
Em relação à resposta do mercado, especialmente nos últimos dois anos, a empresária conta que a avaliação é bastante compensadora. “Vem sendo superpositiva”, comemora.
Sobre os percursos que levaram a joalheria a ter seus produtos tão bem recebidos pelo público, Etania aponta o caminho das pedras rumo ao sucesso vivido por seu empreendimento. “Temos apostado em produtos diferenciados que alinham qualidade e preço justo, além de treinamentos para a nossa equipe, fazendo com que o cliente aumente o tíquete médio de compra. Ou seja, nossa base de sucesso tem sido trazer coleções diferentes, qualidade nos produtos e equipes treinadas”, enumera.
A gestora também adianta que há projetos voltados para expansão da marca visando a outras cidades do Estado. “Queremos encantar todo o nosso território com nossas joias, semijoias e relógios”, revela.
FUTURO
Em meio à celebração pela conquista da premiação, ela abre espaço para refletir sobre as transformações no mercado impostas às grandes marcas. Foi preciso repensar a forma de se relacionar com uma realidade repleta de mudanças e incertezas.
Ela cita a busca por uma aproximação maior com os clientes como principal aprendizado. “Nós nos conectamos mais com eles (clientes) durante a pandemia. Abrimos canais de atendimento que hoje também são grandes geradores de vendas”, conta.
E o investimento feito na relação direta com quem admira e compra os produtos da marca também envolveu a qualificação dos colaboradores da empresa. “Treinamos nossas equipes a darem ao cliente que vem através do WhatsApp e do direct do Instagram, por exemplo, a mesma emoção de quando ele vai à loja. E isso vem funcionando bem”, afirma.
ASSISTÊNCIA
Assim como outras marcas capixabas em franca expansão, a Jaklayne Joias preza pelas questões sociais em sua estrutura de negócios. A empresa é parceira de instituições de caridade como asilos e orfanatos, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio e assistência voltada para o amparo daqueles que mais precisam.