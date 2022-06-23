No caminho das pedras: joalheria vai abrir showroom na Serra

Jaklayne Joias apresenta peças que trazem inovação e qualidade em sua produção Crédito: Divulgação

Com a expectativa de abertura na Serra de um showroom atacadista ainda neste ano, a capixaba Jaklayne Joias celebra 27 anos de mercado focada na missão de continuar encantando o público com seus lançamentos, investindo ainda mais em criatividade e no atendimento humanizado.

Apostando em elementos que tornam a ida de seus clientes a uma de suas lojas uma experiência única, a marca colhe os frutos do trabalho feito para se diferenciar positivamente no segmento. Exemplo disso é a conquista do primeiro lugar na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta deste ano, na categoria “Joalheria”.

O reconhecimento por parte do público tem ligação direta com a trajetória da Jaklayne Joias no Estado, afirma a presidente da empresa, Etania Lira. “São mais de duas décadas de dedicação, trazendo para o mercado capixaba não somente joias e semijoias, mas também uma nova forma de se vestir, se enxergar e se valorizar. A Jaklayne aposta na excelência do seu produto e do atendimento ao seu cliente”, pontua ela.

Nome à frente de uma rede que hoje conta com oito lojas físicas, prestes a consolidar a nona unidade, e com uma loja on-line, Etania mira o futuro com o objetivo de seguir recebendo do consumidor retornos cada vez mais satisfatórios para os investimentos feitos pela empresa ao longo de sua jornada.

Uma das lojas físicas da rede de joias, genuinamente capixaba Crédito: Divulgação

Em relação à resposta do mercado, especialmente nos últimos dois anos, a empresária conta que a avaliação é bastante compensadora. “Vem sendo superpositiva”, comemora.

Sobre os percursos que levaram a joalheria a ter seus produtos tão bem recebidos pelo público, Etania aponta o caminho das pedras rumo ao sucesso vivido por seu empreendimento. “Temos apostado em produtos diferenciados que alinham qualidade e preço justo, além de treinamentos para a nossa equipe, fazendo com que o cliente aumente o tíquete médio de compra. Ou seja, nossa base de sucesso tem sido trazer coleções diferentes, qualidade nos produtos e equipes treinadas”, enumera.

Etania Lira, proprietária da Jaklayne Joias, detalha os planos da empresa Crédito: Divulgação

A gestora também adianta que há projetos voltados para expansão da marca visando a outras cidades do Estado. “Queremos encantar todo o nosso território com nossas joias, semijoias e relógios”, revela.

FUTURO

Em meio à celebração pela conquista da premiação, ela abre espaço para refletir sobre as transformações no mercado impostas às grandes marcas. Foi preciso repensar a forma de se relacionar com uma realidade repleta de mudanças e incertezas.

Ela cita a busca por uma aproximação maior com os clientes como principal aprendizado. “Nós nos conectamos mais com eles (clientes) durante a pandemia. Abrimos canais de atendimento que hoje também são grandes geradores de vendas”, conta.

Fachada de uma das lojas da Jaklayne Joias Crédito: Divulgação

E o investimento feito na relação direta com quem admira e compra os produtos da marca também envolveu a qualificação dos colaboradores da empresa. “Treinamos nossas equipes a darem ao cliente que vem através do WhatsApp e do direct do Instagram, por exemplo, a mesma emoção de quando ele vai à loja. E isso vem funcionando bem”, afirma.

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