Método de escola de idiomas desenvolve habilidades de comunicação

A Wizard tem unidades em diferentes pontos da Grande Vitória Crédito: Divulgação

Aprender um novo idioma traz benefícios não apenas no sentido de abrir novas oportunidades no mercado de trabalho ou facilitar a comunicação durante viagens. Hoje, a ciência afirma que o aprendizado de um idioma favorece o cérebro, a atenção e a memória. E, independentemente da idade, nunca é tarde para encarar um novo desafio.

Reconhecida pelos capixabas no Recall de Marcas A Gazeta com o 1º lugar na categoria Escola de Idiomas, a Wizard tem um método de ensino que permite ao aluno desenvolver as quatro habilidades de comunicação: fala, audição, leitura e escrita.

São mais de 30 anos de atuação no Espírito Santo e sempre buscando aprimorar a operação com inovações no ensino. “Realizamos semestralmente uma pesquisa de satisfação junto aos nossos alunos na qual avaliamos e atuamos de forma criteriosa a partir de todas as críticas e sugestões. Observamos que a satisfação dos nossos alunos é crescente ano após ano. Acreditamos que este elevado nível de satisfação seja um dos motivos de recebermos novamente este reconhecimento do mercado”, comenta o franqueado Gustavo Calvo Jeronimo.

Ele, que tem unidades em Jardim da Penha e Praia do Canto (Vitória), Praia da Costa e Itapuã (Vila Velha), conta que as equipes operacionais e de lideranças da rede Wizard recebem treinamentos direto da Pearson, que opera em 70 países, tem mais de 150 anos de mercado e é a líder mundial no segmento de educação.

“Com isto, temos acesso quase que imediato às mais recentes tecnologias aplicadas em ensino ao redor do mundo. Eventuais desvios no ritmo de aprendizagem do aluno são rapidamente identificados, sendo tomadas ações individualizadas para recuperação deste déficit.”

São vários formatos de aula em uma única escola de idiomas que oferece não somente o inglês, mas também espanhol, francês, italiano, alemão, além de japonês e chinês.

“Oferecemos uma solução completa dentro e fora da sala de aula, com uma metodologia única, através de duas experiências de aulas em salas para o aluno escolher, unindo conexão e interatividade”, explica Karine Leão Schmidt.

A franqueada, ao lado do marido, Kleber Marrinhas Schmidt, tem unidades em Laranjeiras e Jacaraípe (Serra), Mata da Praia, Jardim Camburi e Bento Ferreira (Vitória) e Praia de Itaparica (Vila Velha). O casal prepara a abertura de uma nova unidade no bairro Campo Grande, em Cariacica, neste segundo semestre.

TECNOLOGIA

O material didático utilizado na Wizard é adequado para cada público. As crianças a partir de 3 anos, por exemplo, aprendem inglês com atividades especiais que tornam o estudo do idioma mais leve e divertido. Destaque para a Wizpen, uma caneta tecnológica que permite aos pequenos continuar estudando e se divertindo em casa, a qualquer momento.

Já os adolescentes são preparados para exames como vestibular, testes de proficiência, viagens ou intercâmbios internacionais e até para o mercado de trabalho. E os adultos, podem fazer aulas de Inglês, do básico ao avançado, com flexibilidade de turmas e horários.

Ambos dispõem do Wiz.me, um assistente pessoal que faz uso de tecnologias de Adaptative Learning, que permite aprimorar, de maneira customizada, os aprendizados fora de sala de aula.

“Nossa maior novidade com certeza é a nossa plataforma on-line em que o aluno tem aulas ao vivo em casa, com acesso ao que há de mais interativo em ambientes digitais, como conteúdos ao vivo, recursos audiovisuais e compartilhamento de arquivos para facilitar a interação entre o professor, o aluno e toda a sua turma”, afirma Karine.