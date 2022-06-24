Marcas que lideram: o que elas têm em comum?

Com as mudanças impostas pela tecnologia nas últimas décadas, permanecer relevante no mercado por muito tempo não é uma das tarefas mais fáceis Crédito: Pexels

Estar na mente — e no coração — dos consumidores é o sonho de todas as marcas que acreditam nos seus valores e no propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Com as mudanças impostas pela tecnologia nas últimas décadas, permanecer relevante no mercado por muito tempo não é uma das tarefas mais fáceis, mas o Recall de Marcas Rede Gazeta mostra que isso é possível.

De acordo com o levantamento da Futura Inteligência, especialista em pesquisas no Espírito Santo, a farinha de trigo Regina, a Chocolates Garoto e o Sal Globo sustentam os títulos de campeãs do Recall em seus segmentos há 26 anos.

Quando o segmento Plano de Saúde começou a ser pesquisado, em 2011, a Unimed Vitória se consagrou campeã e, desde então, mantém a primeira colocação. O mesmo acontece com o Shopping Vitória, que lidera há 11 anos.

No segmento Loja de Calçados, a Itapuã conquistou o primeiro lugar em 2001 e não saiu mais do topo. Já o Extrabom Supermercados só não ficou em primeiro lugar em apenas uma edição do prêmio nos últimos 11 anos.

Para Eduardo Mendonça, diretor de mídia da Aquatro Comunicação, ter a marca mais lembrada pelo público capixaba há vários anos é resultado da somatória de esforços contínuos Crédito: Divulgação

Em outras categorias, marcas nacionais estão na memória dos capixabas desde os primeiros anos da premiação. “O Top of Mind, ou seja, aquela marca que é lembrada quando simplesmente perguntamos qual marca de produto ou serviço que vem à cabeça do capixaba, sempre foi disputada pelo sabão em pó Omo e a Coca-Cola, repetindo o que ocorre no âmbito nacional”, pontua José Luiz Orrico, presidente da Futura Inteligência.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

Mas, afinal, o que faz uma marca ser a mais lembrada positivamente por tanto tempo? Para os produtos que atravessam gerações de consumidores, há uma relação baseada em memória afetiva e confiança.

A propaganda boca a boca pode até ajudar no começo, mas manter a qualidade do produto e investir em uma comunicação assertiva e transparente com o público faz a diferença para a longevidade do nome.

MUDANÇAS NA FORMA DE ENCANTAR

Para Eduardo Mendonça, diretor de mídia da Aquatro Comunicação, ter a marca mais lembrada pelo público capixaba há vários anos, dentro de um determinado segmento, é também resultado da somatória de esforços contínuos para aprimorar a relação com o cliente, a qualidade dos produtos e serviços e a comunicação.

"Para manter-se no topo é preciso estar conectado e engajado com o seu público de interesse, atento aos processos de transformação de tendências e hábitos de consumo, pronto para responder aos anseios e expectativas do consumidor" Eduardo Mendonça - Diretor de mídia da Aquatro Comunicação

A agência Aquatro Comunicação atende a farinha de trigo Regina, a Itapuã Calçados e o Shopping Vitória.

Em três décadas, o avanço da tecnologia móvel e da banda larga alterou o cotidiano das pessoas e também como a mídia é consumida, inclusive as propagandas comerciais. Atualmente, há inúmeros canais e ferramentas para se comunicar e isso possibilitou uma proximidade maior com o público.

Diante dessas mudanças, as estratégias para a entrega assertiva do conteúdo da marca devem estar cada vez mais focadas no conceito de multimídia, com propostas específicas para cada meio de comunicação, mas de maneira integrada e complementar, segundo Eduardo.

“Nós nos tornamos multimídia e superconectados. Se antes tínhamos apenas os meios convencionais, de massa, onde para comunicar com um público específico era necessário impactar um número muito maior de pessoas, agora é possível customizar a audiência e atingir apenas determinada segmentação de público, seja demograficamente, seja geograficamente”, exemplifica.

Integrar diferentes canais de comunicação para divulgar um produto ou serviço é uma das estratégias para a marca ser lembrada Crédito: Freepik

PRESENTE EM TODOS OS LUGARES

Integrar diferentes canais de comunicação para divulgar um produto ou serviço e oferecer uma nova experiência de consumo é uma iniciativa conhecida como omnichannel. Bastante aplicada no varejo, essas ações permitem que a identidade da marca seja reconhecida — e lembrada — com maior facilidade pelo público.

Haiane Rocha, coordenadora de mídia omnichannel da MP Publicidade, avalia que manter uma estratégia contínua de mídia, on-line e off-line, fortalece os laços entre a marca e os consumidores, como é o caso do Extrabom Supermercados.

“Hoje, a marca está presente nos principais meios de comunicação, sempre se conectando de forma diferenciada com o consumidor, com pioneirismo em serviços que trazem comodidade, inovação e atendimento de excelência. Tudo isso é transmitido em nossa estratégia de mídia ao longo do ano. Queremos fazer a diferença na vida das pessoas, nos conectar com as famílias e buscar soluções para elas”, afirma.

Haiane Rocha, coordenadora de mídia omnichannel da MP Publicidade, aponta que é importante investir na identidade visual e na voz da marca Crédito: Divulgação

O desafio de manter a preferência do público em um segmento tão disputado é enorme. Por isso, as ações de marketing costumam ser realizadas em campanhas 360º. Todas as oportunidades de contato com o consumidor são aproveitadas e pensadas de maneira estratégica, desde a escolha do intervalo comercial na televisão, passando pelas ações de engajamento nas redes sociais e até as atividades promocionais e interativas nos espaços físicos da rede.

Segundo Haiane, é importante também investir na identidade visual e na voz da marca para que seja facilmente reconhecida em qualquer meio de comunicação.

"Hoje, o desafio é como falar com o público em cada canal. Cada peça tem o seu discurso, mas o tom de voz da marca precisa ser único" Haiane Rocha - Coordenadora de mídia omnichannel da MP Publicidade

SER REFERÊNCIA TAMBÉM É FUNDAMENTAL

Tornar-se a principal referência no segmento que representa é outra estratégia comum entre as marcas que estão há bastante tempo no imaginário do consumidor.

A Unimed Vitória, por exemplo, investe na entrega de conteúdos relevantes para o público, e é reconhecida como referencial em saúde e mudanças de hábitos.

“Mantemos uma forma contínua de mídia, com estratégias de patrocínios e campanhas institucionais que se conectam com o dia a dia das pessoas. Também levamos conteúdos relevantes para o público, através de um diálogo humanizado, ressaltando o jeito de cuidar da Unimed, que é o seu diferencial”, explica Haiane.