Marca de frango voa longe ao cuidar de fases de produção

A Kifrango preocupa-se com todas as etapas de produção para oferecer mais qualidade aos consumidores Crédito: Divulgação/Kifrango

Se há um critério que o consumidor entende bem para escolher um produto é o sabor. E esse é um dos atributos que faz a Kifrango liderar a preferência dos capixabas na categoria “Frango”, como aponta a 30ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta.

Na mesa dos capixabas desde 1976, a marca é a primeira escolha do consumidor. O diferencial da empresa é o cuidado em todos os processos de produção, o que, segundo o diretor-superintendente, Elder Marim, contribui para que a Kifrango seja a mais lembrada no segmento.

“Nosso controle e processo de produção, desde a chegada dos pintinhos na granja, é que permite entregar um produto mais macio, mais suculento e saudável ao consumidor. Isso sem falar que 100% da nossa ração é composta por minerais orgânicos, uma formulação exclusiva que só a Kifrango tem no Estado”, comenta.

Ele explica que as aves suplementadas com essa ração feita de materiais orgânicos 100% vegetais absorvem melhor os nutrientes e, como consequência, os consumidores recebem frangos mais nutritivos e saborosos à mesa.

Marim frisa que a qualidade do produto se dá por um cuidado rigoroso em todas as etapas.

" A tecnologia até tem a capacidade de minimizar as diferenças de qualidade entre as marcas, mas, no nosso caso, a alimentação das aves e o controle sanitário têm papel fundamental no resultado final" Elder Marim - Diretor-superintendente da Kifrango

Isso se soma a outros esforços que, segundo o executivo, permitem a construção de uma relação de confiança e satisfação com o consumidor.

“É um conjunto de ações que levam uma marca a ser mais lembrada. No nosso caso, a distribuição dos produtos em milhares de pontos de venda no Estado, a qualidade percebida pelo cliente e os esforços em comunicação fazem toda diferença, afinal as pessoas se lembram de coisas boas e que fazem parte das suas vidas”.

A concorrência pela atenção das pessoas é muito grande, acrescenta Marim, e, por isso, a experiência com o produto ou serviço precisa ser extraordinária e só assim será possível construir uma relação de confiança e satisfação com o consumidor.

PRESENÇA

Com sede em Linhares, no Norte do Estado, a Kifrango está presente em todos os municípios capixabas, além do sul da Bahia e leste de Minas Gerais, principalmente nas cidades que fazem divisa com o Espírito Santo. A empresa trabalha com produtos embutidos, temperados e cortes especiais, e ainda com a venda de aves inteiras ou porcionadas em bandejas.

Elder Marim conta que, entre os projetos da empresa, está a construção de um incubatório de ovos que incluirá mais um processo na cadeia de produção Crédito: Divulgação/Kifrango

A Kifrango é uma marca da Proteinorte, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Espírito Santo, com capacidade para abate de até 150 mil aves por dia. Preocupada com a excelência de seus produtos, a empresa conta atualmente com vários aviários próprios e emprega mais de 700 pessoas.

Elder Marim destaca que a pandemia trouxe um desafio gigantesco para manter o negócio em evidência. “Foram meses trabalhando no limite das forças para manter a atividade da empresa da forma mais segura possível para nossos clientes e colaboradores”, diz o empresário, que agora se mostra aliviado com o controle do coronavírus, mas esboça outras preocupações.

“Ainda temos muitos desafios com a questão da guerra e a instabilidade dos preços no mercado, mas nós somos positivos sempre e acreditamos que a médio prazo teremos uma estabilização do mercado”, analisa.

É com esse otimismo que a empresa já tem trabalhado alguns projetos. Para os próximos anos, um dos objetivos é construir um incubatório de ovos que incluirá mais um processo na cadeia de produção.