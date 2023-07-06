Marca de frango investe em incubatório de ovos e obra em frigorífico no Norte do ES

Parque industrial da Proteinorte, fabricante da Kifrango, em Linhares Crédito: Divulgação

Boas refeições devem combinar sabor com os valores nutritivos do que está disposto no prato. Dessa forma, é preciso ficar de olho no que se coloca na mesa todos os dias. Priorizar alimentos mais saudáveis, de qualidade e com um controle produtivo rigoroso deve ser mais do que uma necessidade, mas sim uma prática diária. E, para isso, o cuidado começa bem antes, já nos processos operacionais.

Essa é a premissa da Kifrango, uma das maiores marcas de alimentos de origem avícola do Espírito Santo. Fundada em 1976, sua fabricante, a Proteinorte, é uma empresa localizada em Linhares, na Região Norte, que conta com um parque industrial de mais de 27 mil m².

O empreendimento vem construindo, atualmente, um incubatório de ovos em Sooretama, cidade vizinha, para incluir mais um processo na cadeia de produção. Também está concluindo as obras no frigorífico com o objetivo de aumentar tanto a produção quanto a capacidade de estocagem dos produtos, informa o diretor-superintendente da Proteinorte, Elder Marim.

Ao longo dos mais de 45 anos de história, acrescenta o gestor, a marca Kifrango buscou especializar-se e, hoje, reafirma ao mercado a vocação para fornecer alimentos de alta qualidade e sabor seguindo rígidos padrões internacionais.

Elder Marim, diretor-superintendente, destaca "cuidado extremo na produção" Crédito: Divulgação

“Hoje, nosso maior diferencial está na criação das aves. Sempre tivemos um cuidado extremo com a criação dos frangos e há alguns anos introduzimos na composição da ração os minerais orgânicos, que são 100% vegetais e possuem vários benefícios tanto para quem consome a carne quanto para a qualidade das aves”, destaca Elder Marim.

Valor nutricional

O gestor explica que, com esse trabalho, todos saem ganhando, pois o consumidor tem acesso a um produto de alto valor nutricional, mais saboroso e com maior rendimento no preparo, além, é claro, de garantir um alimento livre de contaminantes. Já para os frangos, existe uma maior disponibilidade de minerais na alimentação com a garantia de uma ração livre de metais pesados, dioxinas e PCBs.

Quando o assunto é meio ambiente, Helder Marim cita benefícios sustentáveis com a redução da poluição ambiental causada pela excreção de minerais na natureza, a partir da utilização de minerais orgânicos.

“Esse mesmo rigor e compromisso com a qualidade aplicam-se ao cuidado com a comunidade e ao meio ambiente, desde o tratamento da água utilizada na indústria e nas granjas ao processamento dos resíduos sólidos, que são reciclados em sua totalidade, transformando-se em adubos e matérias-primas para ração animal”, reforça o diretor.

Vale ressaltar que a Kifrango tem capacidade para abate de 150 mil aves por dia e conta com aviários próprios e uma ampla rede integrada de produtores locais. Isso permite um controle rígido sobre a alimentação, o manejo e o bem-estar das aves.

Linha de produção estabelece padrões de controle para garantir qualidade Crédito: Divulgação

"Acreditamos que a qualidade do produto e a eficiência na logística são fundamentais porque conseguimos chegar a mais de 3 mil pontos de venda em todo o Estado. Sendo assim, muitas pessoas têm acesso ao nosso produto e à oportunidade de comprar e aprovar. Afinal, defendemos que a qualidade, no sentido mais amplo da palavra, ainda é o grande segredo para construção da marca." Helder Marim - Diretor-superintendente da Proteinorte

Ele sustenta que a história do empreendimento é marcada por coragem e sucesso, diante de tantos desafios na avicultura.