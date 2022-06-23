Marca capixaba de farinha de trigo dá liga com o gosto do consumidor

Farinha de Trigo Regina é patrimônio do setor produtivo capixaba Crédito: Divulgação

Quem passa pela Avenida Presidente Florentino Avidos, no Centro de Vitória, depara-se com uma das principais construções da Capital, o Moinho Vitória, o primeiro dedicado à moagem de trigo no Espírito Santo. É desse patrimônio do setor produtivo que sai um dos ícones da alimentação do Estado: a Farinha de Trigo Regina. O produto, que é sinônimo de qualidade, como seu próprio rótulo diz, está presente nas receitas dos capixabas desde 1956.

Nesses 66 anos, a Farinha de Trigo Regina permanece sendo protagonista de seu segmento no mercado. A comprovação vem da vitória no 30º Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Farinha de Trigo”. “Conquistar novamente o primeiro lugar no Recall com a marca Regina demonstra que atributos como tradição, confiança, excelência e inovação são a receita do sucesso da Buaiz Alimentos”, afirma a diretora-geral e vice presidente da empresa, Eduarda Buaiz.

Eduarda Buaiz: dedicação é a receita do sucesso Crédito: Divulgação/Buaiz Alimentos

Ela destaca que o reconhecimento do consumidor ultrapassa a relação comercial e perpassa a memória afetiva. “Estamos presentes em momentos de alegria na casa de muitas famílias, e isso proporciona que a nossa marca seja lembrada e reconhecida de forma positiva. Um almoço em família ou um encontro de amigos que tenham delícias produzidas com a Farinha de Trigo Regina, por exemplo, contribuíram para construir histórias e experiências, nos aproximando cada vez mais do nosso consumidor.”

O sucesso do produto desde seu lançamento no mercado, ressalta a diretora, não impede a busca constante por eficiência e excelência. Eduarda cita o trabalho contínuo com foco no crescimento e na incorporação de tecnologias ao processo de produção, além do “redesign” de embalagens, acompanhando tendências e novos hábitos de consumo. “São décadas de muito trabalho para entregar os melhores produtos para os nossos clientes”, diz.

INOVAÇÃO

De acordo com a vice-presidente da Buaiz Alimentos, a empresa, que completou 80 anos em 2021, tem a tradição e a experiência em seu DNA e uma história também marcada pela inovação. “Ao longo dessas oito décadas, acompanhamos hábitos e comportamentos que foram mudando e buscamos desenvolver novidades para oferecer ao nosso consumidor produtos que atendam a suas demandas e anseios. Esse vigor nos motiva a fazer melhor a cada dia e a prosperar.”

Eduarda Buaiz afirma que ter uma marca consolidada, como a Regina, é uma motivação para sempre ir além, acompanhando o ritmo e as tendências de mercado, mantendo um movimento de renovação – seja de embalagens, seja de comunicação, seja de produtos. Segundo ela, o processo de inovação e renovaçãodita o tom da atuação da empresa.

Versões da marca: incremento no portfólio para manter consumidor satisfeito Crédito: Divulgação

Em pleno 2022, a pauta empresarial da Buaiz Alimentos passa ainda por questões relacionadas à inovação, à indústria 4.0, às ações internas para gestão e valorização das pessoas que fazem parte da empresa e à questão econômica e social do Espírito Santo.

INVESTIMENTOS

Recentemente, um ciclo de investimentos de R$ 80 milhões foi concluído para ampliação da capacidade de moagem de trigo, construção de uma fábrica de mistura para bolo, uma recepção de grãos e um novo centro de distribuição, além de inovações de processos. A diretora-geral aponta que, para este ano, no Centro de Vitória, na Planta 1, serão feitos uma nova área de envase e um centro de operações. Está prevista também a construção de um amplo e moderno refeitório para os colaboradores.