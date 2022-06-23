Loja foca ambiente e produtos sob medida para construção do capixaba

Unidade da Rede Construir, empresa que é destaque no segmento do varejo Crédito: Divulgação

Uma rede com 28 lojas de materiais de construção espalhadas pelo Espírito Santo que abraça os capixabas, permite que eles se sintam bem em casa e, ao mesmo tempo, oferece preços acessíveis, um grande mix de produtos e rapidez na entrega. Foi em razão desses atributos que, segundo o presidente da empresa, Alexander Kill, a Rede Construir ES conquistou o primeiro lugar na categoria “Loja de Material de Construção” no 30º Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, em 2022.

“A importância do Prêmio Recall é muito grande. Recebemos esta vitória com muita gratidão, muita alegria e muita humildade. Nosso segmento de mercado é muito concorrido. Com o prêmio, confirmamos que estamos no caminho certo. Precisamos continuar inovando para não perdermos esta lembrança na mente dos capixabas”, celebra o empresário.

Ele credita a conquista a um conjunto de fatores, entre eles a interação estreita com o público. “A rede está presente nos bairros da Grande Vitória e no interior do Estado. Isso permite mais proximidade com os clientes, que, por conhecerem os donos das lojas e até sua história de crescimento, ficam mais à vontade. Nas lojas, os consumidores encontram um ambiente aconchegante. Existe um clima familiar.”

Presidente da Rede Construir, Alexander Kill, ressalta como atrativo o mix de produtos oferecido pela empresa Crédito: Divulgação

Outro fator que é determinante para a liderança de mercado da rede são as parcerias, complementa. “O público encontra uma grande variedade de produtos, preços e formas de pagamento acessíveis, graças à forte parceria da rede com fornecedores, o que nos garante um sistema de negociação eficiente que traz benefícios como estoque elevado, variedade e preço”, detalha. Para reforçar sua fala, Alexander Kill informa que a empresa tem mais de 280 modelos somente de pisos, revestimentos e porcelanatos.

E quando o assunto são tintas, a variedade de cores também impressiona. O centro de distribuição dispõe de 3.400 itens armazenados em 4 mil metros quadrados de área útil. “Muitas vezes o cliente é atendido em até 24 horas! Em alguns casos, 48 horas. Uma loja, sozinha, jamais teria capacidade de armazenar tantos itens e, claro, comercializar os mesmos produtos com o mesmo valor e comodidade”, defende.

PANDEMIA

Durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, o empresário relata que o maior desafio foi administrar as rupturas. “Houve muita falta no mercado de insumos. No entanto, acredito eu, os associados da Rede Construir tiveram impacto bem menor, justamente, por causa do centro de distribuição”, lembra.

Rede Construir: presença para atender o consumidor capixaba Crédito: Divulgação

Quando questionado sobre o maior aprendizado durante a pandemia, Kill é assertivo. “Aprendemos que o futuro nem sempre é certo. De repente, podem acontecer situações, e é preciso mudar os planos abruptamente. É preciso ficar atento aos movimentos de curto prazo”, aconselha.

FUTURO

E vêm novidades por aí! Ainda neste ano, será implementada uma plataforma de e-commerce da Rede Construir ES. A loja virtual já está em fase final de desenvolvimento. “Apesar de o segmento de materiais de construção ser muito visual, pois os clientes gostam de ver os produtos na loja, houve uma mudança no comportamento do consumidor. Precisamos nos adaptar e realizar vendas por telefone, por aplicativos, por redes sociais, e já notamos que não tem mais volta”, justifica.

Outra novidade, segundo o presidente da Rede, é o plano de expansão que visa à inauguração de lojas em várias cidades do interior do Espírito Santo, gerando mais emprego e renda. “A criação de emprego é um fator importante. Hoje, a Rede Construir ES tem 540 empregados diretos e 150 indiretos. Além disso, nós nos preocupamos em dar prioridade aos fornecedores locais por estarem próximos e evitar que o consumidor tenha de comprar fornecedores de outros Estados, com preços elevados”, conclui.