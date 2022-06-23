Loja de tintas dá início à expansão para o interior do Estado

A filial de Venda Nova do Imigrante é um marco de crescimento da empresa para além da Região Metropolitana Crédito: Divulgação

Prestes a completar 47 anos de mercado, a Politintas vive um novo momento de sua história. Com a atuação já consolidada na Grande Vitória, a empresa iniciou a expansão para o interior do Espírito Santo e abriu a primeira loja em Venda Nova do Imigrante. “De 2020 para cá, inauguramos três lojas na Região Metropolitana e a nossa primeira filial no interior. E nossa expectativa é abrir novas unidades ao longo de 2022 e 2023”, destaca o diretor-executivo da Politintas, Vinicius Ventorim.

Vencedora do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Loja de Tintas”, a maior rede do segmento no Estado é comprometida com a alta qualidade no atendimento ao cliente e busca a excelência em todo o processo de venda, salienta Ventorim. Ela afirma que esse é o maior diferencial da rede e uma das principais razões para o reconhecimento do público. Outro ponto que conta a favor da Politintas é a presença das 18 lojas na Grande Vitória, muitas delas no coração dos bairros mais movimentados de cada região.

Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas:"Nossa expectativa é abrir novas unidades ao longo de 2022 e 2023” Crédito: Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A varejista ainda investe constantemente em comunicação e marketing on-line e off-line. “Procuramos oferecer a melhor experiência de compra possível, especialmente por meio do nosso atendimento consultivo. Para isso, buscamos inspiração fora do Brasil, em mercados mais competitivos e inovadores no segmento de varejo, como Estados Unidos e Europa”, ressalta o diretor.

PROJETOS

A sustentabilidade é uma das prioridades do negócio, que adota várias frentes de atuação no meio ambiente. Há mais de dez anos, as lojas da rede são pontos de coleta de óleo de cozinha usado para que a população possa dar destinação correta a esse resíduo, que depois é encaminhado à produção de biodiesel.

A renda obtida com a venda do produto é doada à Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). Desde março deste ano, a Politintas produz energia solar e, a partir do segundo semestre, iniciará a compra de energia gerada pelo biogás produzido em aterros sanitários. “Participamos, ainda, de programas de controle de emissão de poluentes de nossa frota de veículos a diesel e estamos desenvolvendo um projeto piloto de logística reversa em parceria com uma grande fabricante de tintas.

Equipe a postos para atender consumidor Crédito: Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Tudo isso para reduzir o máximo possível os impactos de nossas atividades no meio ambiente”, pontua Vinicius Ventorim. Na área social, a empresa desenvolve ações como o Projeto Coração, que tem o objetivo de pintar a casa de todos os colaboradores, e também apoia projetos de entidades sociais, como a Acacci e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).

ÓTIMA PARA TRABALHAR

A Politintas está em constante expansão, mas nem por isso deixa de olhar para dentro. A empresa não poupa esforços para valorizar a sua equipe – que hoje reúne mais de 300 colaboradores – e transformar o ambiente profissional em um espaço mais agradável e produtivo. E todo esse cuidado dedicado ao público interno tem trazido bons resultados.

Um deles é a conquista da sexta certificação consecutiva concedida pelo Instituto Great Place to Work (GPTW) para empresas que se destacam pelas boas práticas no ambiente de trabalho. Ou seja, desde 2017, a Politintas é considerada uma ótima empresa para trabalhar.

SUPERAÇÕES

Para Ventorim, o cenário adverso provocado pela pandemia evidenciou, principalmente, a necessidade de se reinventar sempre e de aprimorar a gestão dos negócios. “Mesmo com a pandemia e a estagnação da economia, mantivemos nosso plano de expansão. Por sermos uma empresa omnichannel, ou seja, com múltiplos canais de atendimento, as nossas operações nunca pararam, mesmo no auge da crise sanitária, e isso foi um diferencial”, avalia.