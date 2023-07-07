Loja de tintas abre nova unidade no ES

A Politintas tem 20 lojas no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Respeito, confiança e atendimento especializado. Essas foram as bases nas quais a Politintas se apoiou para construir uma história de parceria e dedicação junto aos consumidores capixabas. Há 20 anos consecutivos na liderança da categoria “Loja de Tintas”, do Recall de Marcas A Gazeta, a empresa continua inovando e desenvolvendo ações que visam melhorar a vida das pessoas. Para julho, prepara a abertura de nova unidade.

Desde o primeiro dia de funcionamento, conforme ressalta o diretor-executivo da Politintas, Vinicius Ventorim, o compromisso da empresa sempre foi o de oferecer o melhor atendimento possível, pois já se sabia que aquela não seria apenas uma loja de tintas decorativas, industriais e automotivas, mas um lugar que as pessoas buscam para realizar os seus sonhos.

“O nosso consumidor precisa de tinta para pintar a casa nova, decorar o quarto do filho que está por vir ou para receber seus próprios clientes no novo negócio que está abrindo. O tempo todo estamos lidando com sonhos e expectativas. Fomos crescendo com esse posicionamento de especialistas em tinta e artigos para pintura e isso ficou marcado na mente dos capixabas, que aprenderam a contar com a nossa expertise.”

Esta relação de parceria e respeito deu tão certo que hoje a rede conta com 20 lojas localizadas no Espírito Santo, a mais nova unidade aberta neste mês.

Para atender melhor o seu consumidor, a empresa investiu em políticas de qualidade e gestão, logística, diversidade de produtos e marcas, e se tornou ominichanel, ou seja, está presente onde o cliente quer e na hora que ele precisa. Para isso, disponibiliza vários canais de contato, incluindo lojas físicas e on-line, televendas, chat e WhatsApp.

MUITO ALÉM DA TINTA

O segredo do crescimento da Politintas não está somente na qualidade de seus serviços, na diversidade de produtos e na boa relação que mantém com seus clientes e parceiros. A empresa também faz a sua parte quando o assunto é desenvolvimento social, ambiental e econômico.

Hoje, são pelo menos 300 empregos diretos distribuídos em seis municípios capixabas. E como o número de lojas aumenta constantemente, a mão de obra está sempre em expansão. Atualmente, a vigésima unidade está sendo reformada e tem data prevista para inaugurar no mês de julho, na cidade de Cariacica.

Junto da expansão das lojas cresceu também a necessidade e a vontade de ampliar o negócio de forma sustentável, sempre com um olhar atento para as questões ambientais e as gerações futuras. A prova disso são as várias ações que a empresa desenvolve em prol do meio ambiente com o propósito de reduzir os impactos provocados em suas atividades.

ENERGIA RENOVÁVEL

Um bom exemplo é a compra de energia gerada por biogás em aterros sanitários, uma iniciativa que foi implantada recentemente pela empresa.

"A utilização de biogás evita que o gás metano criado pela decomposição do lixo seja liberado diretamente na atmosfera, evitando, assim, a contaminação do meio ambiente e o aumento dos gases que causam o efeito estufa" Vinicius Ventorim - Diretor-executivo

A geração de energia renovável por meio da luz solar também é uma realidade na Politintas desde o início do ano de 2022. Proveniente de um sistema totalmente limpo, a energia fotovoltaica é sustentável e renovável. Não emite nenhum poluente na atmosfera, resultando em um impacto praticamente inexistente ao meio ambiente.

Além da geração de energia renovável, a Politintas também desenvolve várias outras ações de promoção da sustentabilidade, com destaque para o Projeto de Logística Reversa, implantado recentemente em parceria com a Suvinil.

OUTRAS AÇÕES

Toda a frota de veículos da empresa é inspecionada e certificada por órgão competente com o propósito de reduzir o máximo possível a poluição do ar.

Outra iniciativa em prol do meio ambiente é o cadastramento de todas as lojas da rede como pontos voluntários de recolhimento de óleo de cozinha usado, para impedir que esse resíduo seja jogado no ralo da pia e, consequentemente, chegue aos rios e ao mar.

O objetivo final almejado pela Politintas em cada uma dessas iniciativas é a utilização consciente dos recursos naturais, investindo no