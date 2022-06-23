Laboratório do ES oferece mais de 200 exames genéticos

O Laboratório Pretti implantou o portfólio de genômica em suas unidades e no atendimento domiciliar Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti

Os últimos dois anos evidenciaram o trabalho essencial do setor de saúde e também intensificaram mudanças no mercado, com mais investimentos para ampliar os serviços à população. Em 2021, o Laboratório Pretti foi adquirido pelo grupo de saúde Fleury, de São Paulo, e, nesse contexto, recebe aportes financeiros, mas sem deixar de ter uma atenção direcionada ao público capixaba e com qualidade.

Neste ano, por exemplo, o Pretti implantou o portfólio de genômica em suas unidades e no atendimento domiciliar, apresentando mais de 200 exames genéticos com os quais os médicos podem ter mais elementos para diagnósticos complexos e estudar o risco de algumas condições se repetirem na família do paciente.

“Além da genômica, estamos trazendo um rol de procedimentos de anatomia patológica. Assim, o laboratório ganha ainda mais destaque nos serviços no Espírito Santo, oferecendo sempre qualidade e a melhor solução diagnóstica”, destaca o assessor médico do laboratório, Renato Pretti.

Mais uma vez vencedora do Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Laboratório de Análises Clínicas”, a empresa capixaba agora está incluída no investimento de R$ 5 milhões previsto pelo grupo para 2022.

RECONHECIMENTO

As atividades desenvolvidas pelo laboratório vêm sendo reconhecidas consecutivamente. O primeiro lugar nesta 30ª edição do prêmio se soma às vitórias dos quatro últimos anos.

"É reflexo de um trabalho incansável que permeia todos os setores, desde a alta gerência até os profissionais que lidam com os pacientes no dia a dia" Renato Pretti - Assessor médico do Laboratório Pretti

O laboratório presta serviço aos capixabas há mais de 55 anos. Para Renato Pretti, o desafio é se adaptar às transformações impulsionadas com a pandemia de Covid-19 sem perder a confiança do público.

“Tivemos que reagir rápido na busca por exames para o diagnóstico da nova doença, novos equipamentos de proteção, treinamentos para colaboradores, drive-thru e expansão do atendimento domiciliar”, pontua.

Em um contexto de predominância digital, reforçar os canais de comunicação foi outra aposta. “O aumento de contatos na nossa central de atendimento nos fez buscar por novas ferramentas tecnológicas que nos auxiliassem no relacionamento com os clientes”, afirma o assessor médico.

Renato Pretti analisa que o setor de saúde, de maneira geral, precisou acelerar inovações que, em sua opinião, talvez demorassem ainda alguns anos para serem efetivamente implementadas, como a telemedicina.

E se a pandemia impactou todo o cenário global de saúde, no âmbito capixaba não poderia ter sido diferente.

O assessor médico diz que o setor local vive os reflexos das mudanças acarretadas pela crise sanitária. Um efeito benéfico do período, afirma ele, foi o aumento dos cuidados com a saúde por parte dos pacientes, que passaram a buscar mais informações sobre a doença e reforçar hábitos de higiene e prevenção.

Renato Pretti observa que o setor de saúde acelerou processos de inovação durante a pandemia Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti

“O público está valorizando cada vez mais a saúde e nós estamos buscando sempre estar mais perto deles com soluções cada vez mais completas e integradas”, atesta Renato Pretti.

Um exemplo é a coleta domiciliar que, segundo ele, tem sido aperfeiçoada, inclusive com a expansão das rotas de atendimento.