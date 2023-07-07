Inovação imprime o tom da mudança em gráfica centenária no Espírito Santo

Embalagens produzidas pela Grafitusa: frente de serviços é nova aposta Crédito: Divulgação

Uma empresa centenária carrega tradição, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar de se reinventar e apostar em inovação, pensando tanto no presente quanto no futuro. Assim, com 103 anos de história, acreditando no mercado capixaba e atenta às necessidades e expectativas dos clientes, a Grafitusa procura investir de forma vanguardista, trazendo, ao longo do tempo, os mais inovadores equipamentos tecnológicos do mercado global para o Espírito Santo.

“Sem dúvida, a parte tecnológica sempre foi algo em que acreditamos bastante, mas o respeito pelo cliente é a peça fundamental para nos mantermos inspirados a seguir acreditando. Prezamos, em primeiro lugar, pelo respeito e pela ética, sempre mantendo ao máximo uma relação transparente com nossos clientes”, afirma a diretora comercial da Grafitusa, Cris Samorini.

Hoje, uma das metas da Grafitusa é se tornar a maior gráfica de embalagens do Espírito Santo nos próximos anos. Com o propósito de alcançar esse fim, a empresa está evoluindo com sua área de desenvolvimento técnico, com aperfeiçoamento nas embalagens existentes e em novos projetos que demandam melhorias.

Setor passa por transformações para acompanhar as demandas Crédito: Divulgação

Para isso, a gráfica conta ainda com uma importante parceria com a maior fabricante global de equipamentos gráficos, além de priorizar o uso das melhores matérias-primas disponíveis no mercado. Na avaliação da gestora, uma empresa sólida e bem-sucedida é aquela que consegue se destacar em meio à concorrência e conquistar a confiança e fidelidade dos clientes.

“Nesse sentido, é fundamental que tenha atributos como qualidade, inovação, comprometimento e excelência no atendimento”, aponta.

E é assim que a Grafitusa caminha ao longo dos anos, permanecendo na memória dos capixabas. Mais uma vez, a empresa ficou em primeiro lugar na categoria “Gráfica” no Prêmio Recall de Marcas A Gazeta.

Do funcionário ao cliente

Buscando oferecer produtos e serviços que atendam de modo diferenciado às demandas dos clientes e que estejam sempre um passo à frente da concorrência, a marca investe em treinamentos, capacitações e programas de incentivo para que os funcionários sejam capazes de entender e colocar em prática os atributos já citados (qualidade, inovação, comprometimento e excelência no atendimento) no dia a dia.

Criss Samorini destaca valor da cultura organizacional para o êxito de um negócio Crédito: Divulgação

“Para trabalhar essas qualidades em todos os níveis dentro da organização, a empresa precisa ter uma cultura que fortaleça esses valores e os dissemine em todas as áreas e equipes”, comenta Cris.

Ela acrescenta: “Ao seguir esses princípios, o negócio pode se tornar uma referência no mercado, conquistando clientes fiéis e uma imagem positiva. E isso se reflete diretamente em resultados financeiros sólidos e em um ambiente de trabalho mais motivador e colaborativo para todos os envolvidos”.

Qualidade e relacionamento

Segundo a diretora comercial, a constância de um empreendimento como a Grafitusa em se manter lembrada também se deve à qualidade dos produtos ou serviços oferecidos.

Afinal, uma marca que mantém um alto padrão de qualidade garante a satisfação dos clientes e, consequentemente, a fidelidade deles. Além disso, outro fator importante é o relacionamento.

Para Cris, a marca que estabelece uma boa relação com seus clientes, por meio do atendimento, suporte ou feedback, conquista a confiança do público e se torna mais lembrada. Ela cita, ainda, a produção com uso de fontes renováveis, um tema com cada vez mais importância global.

Certificação internacional

A Grafitusa foi a primeira gráfica do Espírito Santo a conquistar a certificação internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal), a qual garante que os produtos de madeira utilizados em uma empresa foram coletados de forma legal, em locais gerenciados, de modo ambientalmente responsável e socialmente justo.