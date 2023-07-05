Imobiliária tradicional no ES constrói a ponte para a realização de sonhos

Capuba Ville, projeto de ponta da Imobiliária Universal Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação

Quase cinco décadas de história é tempo mais do que suficiente para uma empresa do ramo imobiliário entender que, por trás de cada compra e de cada cliente, há muito mais do que um sentimento de conquista material.

Há 48 anos, a Universal incorpora essa visão em seus processos. Desde o início, compreendeu que cada um de seus clientes, antes de ser comprador, é uma pessoa em busca de realizar um sonho.

Essa percepção, mais uma vez, levou a organização a conquistar o primeiro lugar na categoria “Imobiliária” no Prêmio Recall de Marcas A Gazeta, aponta Valdecir Torezani, presidente da Imobiliária Universal, ao comentar o topo do ranking.

"Sabemos que, em cada venda de lote, há também a realização de um sonho. Trabalhamos com constância, responsabilidade e solidez, associadas a uma série de elementos essenciais para este reconhecimento." Valdecir Torezani - Presidente da Imobiliária Universal

Trabalhar com atenção total à expectativa do cliente; atuar com transparência e flexibilidade nos processos; tratar cada cliente de forma única; oferecer loteamentos em regiões urbanizadas com valorização imobiliária e condições de financiamento rápida e descomplicada.

Valdecir Torezani celebra vitória: "Prêmio por 19 anos consecutivos" Crédito: Divulgação

Esses são alguns dos elementos citados por Valdecir. “A Universal é uma das maiores e mais tradicionais imobiliárias do Espírito Santo. Ocupamos o primeiro lugar no Recall de Marcas há 19 anos consecutivos e conquistamos inúmeros outros prêmios nacionais e internacionais. Este resultado já mostra a solidez e o sucesso da nossa marca diante do mercado”, declara o empresário.

Valorização lado a lado

Um bom negócio não é feito somente de clientes, e a Universal também aprendeu essa lição logo no início. Por isso, a valorização dos funcionários é um dos pilares da empresa.

“Acreditamos que pessoas fazem a diferença. Investimos na qualidade de vida e no bem-estar dos nossos funcionários, em tecnologias que facilitam o relacionamento com nossos clientes. Aliadas a essas ações, nossas soluções imobiliárias transformam a vida de muitas famílias”, pontua o presidente da imobiliária.

Valorização do cliente e de sua equipe: um elo que permitiu que o sucesso da empresa se perpetuasse. Por isso, “pensou lote, pensou Universal”. São décadas e décadas sempre presente na memória do público.

“Nossos clientes se tornaram o principal multiplicador da nossa marca. Toda essa liderança envolve inteligência empresarial, dedicação e união de pessoas comprometidas com a missão de realizar sonhos de nossos clientes”, diz o gestor.

Superação e crescimento

Segundo Valdecir Torezani, mudanças no cenário econômico e político e no estilo de vida das famílias impactaram diretamente o modelo de consumo e exigiram aperfeiçoamento de processos e do arranjo de gestão organizacional.

Dos desafios, então, veio o crescimento. “Transformações muito significativas aconteceram no último ano. Todos os desafios apontaram para um crescimento exponencial e, com muita dedicação, superamos todos”, afirma.

Nos últimos meses, foram lançados três loteamentos: Vista do Moxuara, Vista da Ilha e Capuba Ville. Todos são sucesso de vendas.

Vista de Vitória, empreendimento da Imobiliária Universal Crédito: Divulgação

“Em poucos dias, comercializamos centenas de lotes com negociações expressivas e superamos todas as nossas metas em vendas”, conta Valdecir.