Grupo vai inaugurar loja e planta industrial no ES

O Grupo Eletromil é referência em material elétrico para o público que planeja construir ou reformar Crédito: Divulgação/Eletromil

Com uma trajetória consolidada no setor de iluminação, o grupo Eletromil é referência para o público que planeja construir ou reformar e, naturalmente, vai fazer instalações elétricas. E, mesmo para quem ainda não precisou executar uma obra, a marca não sai da lembrança.

Tanto é assim que a empresa conquistou, no Recall de Marcas Rede Gazeta, o primeiro lugar na categoria “Loja de Material Elétrico.” O sucesso do negócio se reflete também em investimentos.

Ainda em 2022, está prevista a inauguração de uma unidade que reúne a Eletromil e a Eletrotintas, em Cariacica, a segunda loja com as duas marcas do grupo. “Na Serra, temos tido muito sucesso com esse modelo”, explica Aline Flores, uma das gestoras da empresa.

Além disso, também neste ano, está prevista uma nova planta da Andaluz, indústria do grupo, em Civit, na Serra.

“A empresa cresceu muito nos últimos anos e essa nova planta irá aumentar a sua capacidade produtiva para assim abastecer os seus clientes espalhados por todo país”, explica o coordenador de vendas do grupo, André Baldon Flores.

EMPRESA FAMILIAR

O grupo é regido por Joatham Flores, com seus filhos André e Aline. A família trabalha para oferecer produtos de qualidade aos clientes, que respondem com o reconhecimento.

Joatham Flores, com seus filhos Aline e André: a família trabalha para oferecer produtos de qualidade aos clientes Crédito: Divulgação/Eletromil

Na avaliação de André Flores, a vitória na premiação de 2022 se deve justamente à excelência no atendimento prestado pela marca.

“A nossa equipe é qualificada para atender bem o cliente, sempre sanando as dúvidas, com transparência e eficácia”, destaca.

Para ele, a tradição do grupo também contribui para as relações criadas e, em sua opinião, as novas gerações vão continuar comprando nas suas diversas unidades, mantendo o elo com a empresa.

Mas não se trata apenas de passar um hábito de pais para filhos. André Flores salienta que a Eletromil busca também ficar em evidência pelos produtos que oferece aos clientes, ajudando a fidelizar.

“Um dos diferenciais da Eletromil é o investimento em estoque. Somos completos em tudo que envolve material elétrico”, completa.

MERCADO SÓLIDO

O público cativo dá segurança para a empresa fazer investimentos. Agora, neste momento de retomada das atividades econômicas, o objetivo do grupo é continuar crescendo. “Consideramos o mercado capixaba sólido e alinhado com as perspectivas do segmento. A empresa continua trabalhando a todo vapor, com garra e determinação”, ressalta o coordenador.

Além das inaugurações programadas, Aline Flores lembra que o Grupo Eletromil ainda conta com a Avanti Iluminação, empresa que constantemente recebe investimentos na ampliação do showrooom, para que o cliente tenha todas as opções de iluminação à sua escolha.