Grupo hospitalar se mantém na ponta em atendimento de qualidade

Rede Meridional tem unidade em Cariacica, no bairro Alto Lage Crédito: Divulgação

Uma estrutura hospitalar de excelência e pronta para realizar procedimentos de qualquer complexidade levou a Rede Meridional a conquistar, pelo 16º ano consecutivo, o primeiro lugar no 30º Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Hospital”. O diretor Hub ES da Rede Meridional, Fabio Frank, destaca que a vitória é fruto de um trabalho realizado “em busca de um atendimento assistencial de excelência”, em mais de 20 anos de atuação no Espírito Santo.

“Ficamos extremamente satisfeitos ao ver, de forma consolidada, o nosso pensamento de que, quanto mais forte é a marca, maior a confiança gerada por ela. Mas muito mais importante é ter nossa marca percebida como relevante para o consumidor. Isso nos prova que executamos bem nossa missão diariamente, que é cuidar das pessoas”, declara Fabio Frank.

Atualmente, a Rede Meridional, de propriedade da Kora Saúde, possui sete hospitais em território capixaba: Meridional Cariacica, Meridional Vitória, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Hospital São Luiz e Hospital São Francisco.

“Todos equipados com a mais avançada tecnologia e com equipes médicas altamente ágeis, capacitadas e humanas. Temos uma rede pronta para realizar procedimentos de qualquer complexidade e entregar uma experiência eficiente, humana, entre quem cuida e quem precisa de cuidado com a saúde e o bem-estar”, acrescenta o diretor.

Fabio Frank, diretor Hub ES da Rede Meridional, destaca que a vitória no Recall é fruto de um trabalho realizado “em busca de um atendimento assistencial de excelência” Crédito: Divulgação

Entre as áreas de destaque estão neurologia, oncologia, transplantes, cardiologia e cirurgia robótica. E a Rede Meridional ainda carrega a importante marca de ser o maior centro transplantador de órgãos sólidos do Espírito Santo. “Acolhemos e colocamos as pessoas sempre em primeiro lugar, aplicando conhecimento e inovação para prestar o atendimento integral com segurança e excelência. Tudo isso para fazer a diferença na vida dos pacientes, médicos, colaboradores e toda a sociedade”, afirma Fabio Frank.

A Kora Saúde, proprietária da Rede Meridional, conta atualmente com 16 hospitais no Brasil, entre eles os sete no Espírito Santo, três no Ceará e dois no Tocantins. Está presente, ainda, no Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás.

ESPAÇOS E SERVIÇOS

O fato de ser a maior rede hospitalar do Espírito Santo desafia a Rede Meridional a estar constantemente realizando novas entregas e, mesmo no período da pandemia do novo coronavírus, avanços e melhorias foram realizados.

“Reaprendemos, de forma eficiente, a nos adaptar ao cenário caótico que o nosso segmento apresentou em todo o mundo. A Rede Meridional conseguiu atravessar esse momento atípico com sucesso dentro do exigido. Temos orgulho de ter equipes dedicadas e competentes”, enfatiza Fabio Frank.

Atendimento no Meridional envolve vários cuidados Crédito: Divulgação

Em junho de 2021, o Meridional Vitória inaugurou um Centro de Especialidades em um prédio novo, anexo à unidade. O local conta com mais de 60 consultórios, um Centro de Tratamento Oncológico e um Centro de Diagnóstico completo, com Espaço Mulher. Já no final de 2021, o Centro de Treinamento em Cirurgia Robótica do Meridional Cariacica foi aprovado como Centro de Habilitação em Cirurgias Robóticas, apto a formar e especializar cirurgiões do Estado e do Brasil.

Em janeiro de 2022, a unidade da Serra inaugurou uma nova ala oncológica, com 233,23 metros quadrados de área construída. No mesmo mês, a Kora Saúde fechou a compra do Instituto de Diagnósticos Especializados (IDE), clínica especializada em diagnósticos por imagem localizada no complexo do Meridional Serra. Em junho, o Programa de Cirurgia Robótica completa dois anos e atinge a marca de 500 procedimentos.