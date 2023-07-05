Faculdade vai lançar preparatório gratuito e graduação mais curta

Multivix tem mais de 50 mil alunos em suas unidades Crédito: Multivix/Divulgação

Resultado de muito esforço e dedicação. É assim que o diretor-executivo Tadeu Penina descreve a conquista da Multivix. A faculdade venceu o prêmio Recall de Marcas A Gazeta em três categorias: “Ensino a Distância” e “Instituição Particular de Ensino Superior” e “Pós-Graduação”. Para seguir avançando, a organização mantém o dinamismo, respirando o fôlego das mudanças.

Ainda para 2023 e para o próximo ano, o propósito é continuar traçando o crescimento e o aprimoramento. Um dos focos é o lançamento da segunda graduação acelerada, que são cursos de graduação para pessoas já graduadas, a serem oferecidos em um período mais curto e mais flexível.

Outro projeto, impulsionado pela determinação em apoiar a população, é o preparatório do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que será disponibilizado inteiramente gratuito para a comunidade. “Nosso objetivo é levar educação para todos de forma acessível, moderna e qualificada”, salienta Penina.

Tadeu Penina: "O público percebe e reconhece nosso trabalho" Crédito: Multivix/Divulgação

Já sobre projetos no longo prazo, ele é categórico ao afirmar que a ideia é levar aprendizado acessível e real para todo o Brasil: “Queremos possibilitar que o brasileiro que deseje fazer um curso superior estude com a qualidade Multivix”.

Para o gestor, a vitória no Recall mostra que os esforços em oferecer ensino de qualidade estão sendo valorizados e aprovados pela sociedade. “Este primeiro lugar é muito importante para nós, pois é um indicador que mede o quanto nossa proposta de valor é percebida pela comunidade. Nosso objetivo é continuar sendo a melhor instituição de ensino privado do Espírito Santo.

Indicadores de sucesso

O sucesso da Multivix também pode ser traduzido em números: são mais de 50 mil alunos em 300 polos EaD, sete faculdades presenciais e um centro universitário. E não são só os algarismos que indicam triunfo.

A qualidade da Multivix é atestada pelo Ministério da Educação (MEC), que certifica a faculdade entre as 20 melhores instituições de ensino superior do Brasil. “Tudo isso se deu por meio de muita dedicação, empreendedorismo e inovação.

O público percebe e reconhece esse trabalho, que se tornou referência no Estado e agora está em expansão em todo o Brasil”, afirma o diretor-executivo.

Ligação com a comunidade

A proximidade com a população e o reconhecimento da comunidade são outros fatores que alçam a Multivix ao topo.

"Queremos ser cada vez mais parceiros na realização dos sonhos das pessoas e suas famílias. Nosso objetivo é transformar vidas através de uma aprendizagem real, prática, flexível e prazerosa, que realize o sonho do aluno de ter sucesso na carreira. Vamos sempre juntos, multiplicando conhecimento." Tadeu Penina - Diretor-executivo da Multivix

Segundo o diretor-executivo, a identidade jovem, moderna e inovadora da faculdade é fruto da ligação com a comunidade de todos os municípios capixabas, tendo como ponte as unidades da Multivix e os projetos educacionais, sociais, ambientais, de extensão e de pesquisa.

“A Multivix tem a comunidade em seu DNA e continuará buscando maneiras de impactar positivamente a vida das pessoas.” Outro fator que fortalece a trajetória da Multivix é a vontade de se manter atualizada às demandas desta década.

Penina explica que todos os colaboradores trabalham muito para entender as mudanças do mercado e fazer os ajustes necessários nas ações estratégicas.